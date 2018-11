Aosta: Al Quartiere Cogne abusivismo 'protetto' da muri e staccionate

I 'furbetti' sono dappertutto, anche al Quartiere Cogne di Aosta. E stupisce che funzionari e tecnici solerti nel segnalare irregolarità nello stoccaggio dei rifiuti (e fanno benissimo) o comportamenti giudicati 'sconvenienti' di alcuni residenti (e qui ci sarebbe più da discutere), si siano fatti sfuggire, almeno sino ad oggi, marchiani casi di abusivismo che, se forse non è possibile definire 'edilizio' (o forse sì) è certamente urbanistico perchè viola in modo evidente le norme di conduzione degli alloggi Erp e soprattutto delle pertinenze.

Strutture e infrastrutture, con tanto di tettoie e pannelli montati a mò di pareti, sono infatti comparse da tempo in giardini e terrazzi di alcune abitazioni di edilizia residenziale pubblica, 'protette' parzialmente alla vista da muri e staccionate, ma non per questo lecite. Il regolamento che norma la gestione degli alloggi popolari è severo, non consente modifiche sensibili né tantomeno strutturali.

Sono tanti, sicuramente la stragrande maggioranza, i residenti che lo rispettano e cercano di farlo rispettare ai loro vicini. Qualche 'furbetto' però continua a fare finta di niente. Comune e Arer intendono comportarsi allo stesso modo?