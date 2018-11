In tutta Italia Confcommerio in piazza a sostegno della Legalità

In quasi tutte le citta italiane domani 21 novembre si svolgera la Giornata della Legalità, "una appuntamento annuale della Confederazione contro ogni forma di illegalità e contro tutti i fenomeni criminali che rappresentano un grave danno per l'economia reale, per le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti, per il Paese", ha commentato Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA (nella foto in basso).

Ormai da qualche anno, in questo periodo di novembre, si parla di legalità perché è importante tenere la guardia alta su un tema così importante.

Perché legalità e sicurezza sono prerequisiti di una democrazia compiuta. Se difettano, la crescita stenta, lo sviluppo si fa difficile.Il commercio, infatti, ha una responsabilità in più in questo periodo storico, perchè, come ha detto Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio, "quando l'economia sana è fiaccata dalla crisi, le risorse che le vengono sottratte dai fenomeni criminali appaiono ancora più determinaniti".

Basti pensare che per via dell'abusivismo, della contraffazione, delle estorsioni, dell'usura, del taccheggio, dei furti e delle rapine e di altri fenomeni criminosi, il settore del commercio e dei pubblici esercizi perde 26,5 miliardi di euro di fatturato e deve rinunciare a 180mila posti di lavoro regolari. Per poterla dare per scontata, la legalità va esercitata quotidianamente, va coltivata, va messa in pratica finchè non diventa abitudine.

Recenti dati dicono che il 27% degli italiani ha acquistato almeno una volta un prodotto contraffatto o un servizio illegale e oltre il 70% ritiene che l'acquisto illegale sia normale o, quantomeno, un buon affare. Il buon affare, in realtà, è soltanto per chi si nasconde dietro all'abusivismo e alla contraffazione, che spesso è proprio la criminalità organizzata.