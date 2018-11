L’automne est la plus belle saison à… SP&M

Vale a dire a Saint-Pierre e Miquelon: l’arcipelago francese a 25 chilometri dalle coste canadesi di Terranova dove il tempo e il clima possono riservare sorprese, in un alternarsi di quiete, miti, giornate soleggiate; giochi di nuvole e colori ardenti che riverberano da sentieri poco affollati - percorsi meta - rivelatori di animali selvatici come nella foto di M. Jugan. SP&M: due isole, terre e scogli; SP&M: di questa stagione, è l’ammissione di un unico bagno di colore in un tripudio di carmini, scarlatti e cinabri 'il meglio del foliage in questa parte di mondo'.

E’ vero: l’andar per mare quasi fuori stagione ha portato di recente, da queste parti, i 920 passeggeri sbarcati dalla “Crystal Symphony”, unità della compagnia crocieristica di lusso statunitense Crystal Cruise, tutti peraltro entusiasti dell’esperienza indimenticabile targata SP&M.

Destinazione trekking attuale in una natura accesa di colori, dove il mirtillo rosso o graines o canneberges (foto P.Paturel) si raccoglie a mani libere, mentre i corsi di danza impazzano 'après la pause estivale'…in sempre più innovative puntate sulle radici, la tradizione, il valore di un ‘saper fare’ che solo i luoghi più remoti paiono conservare. In realtà, SP&M… E’ vero angolo di pace e cultura, tranquillo, allegro e abitato da gente gioviale con capacità di saper cogliere gusti e propensioni; e molti sono i visitatori che ci arrivano via St.John’s e Halifax «perché ormai speciale punto di riferimento per tutti gli amanti della parola scritta, del pennello e dell’arte ‘sotto scatto’…

Un luogo piacevole dove scoprire spazi nuovi e pezzi unici, intrecciare amicizie e scoprire soggetti inediti da fotografare, sempre secondo la classica regola dei terzi. In un autunno di puro stile, speso in incanti ( foto Mathieu Dupuis, lheuredelest.org ), luoghi raccolti o speciali per integrarsi, fondersi con la città (Saint-Pierre capoluogo, ndr) che ha fatto della convivialità uno dei suoi leit motiv. In alto i cuori, dunque, e via ai momenti di relax, immaginando le festività già dietro l ‘angolo, tra i crepitii di un bel caminetto acceso, la sera, da qualche parte a Miquelon, Langlade, Île Saint-Pierre. Per la ricerca dei sapori ci sarà tempo, ancora, in questo abbagliante autunno e ideale, ricco di vetrine ispirate ai gusti freschi e confezionati ‘come una volta’. La vasta scelta dei prodotti sarà in agenda per domani, per essere sicuri di portare a casa chicche di qualità.

Notizie in valigia

Documento. Passaporto individuale in corso di validità. Transitando dal Canada, i viaggiatori dovranno richiedere un eTA (autorizzazione elettronica al viaggio) compilando un modulo online, nel sito web Canada.ca/eta.

Come arrivare. In aereo, da Parigi a Halifax, nel Canada orientale non-stop con WestJet , quindi con Air Saint-Pierre, in 90’ di volo. Un collegamento in Boeing Parigi/Saint-Pierre (ASL Airlines), sarà nuovamente operativo a inizio estate 2019!

Dove mangiare. A Saint-Pierre: Les Délices de Joséphine, 10 rue du Général Leclerc; Restaurant Crêperie du Vieux Port , 10 rue du 11 Novembre. A Miquelon-Langlade: À Choix , 2 rue Sourdeval; Entre-Nous, 36 rue Baron de l’Espérance ( assaggiare lo stoccafisso home made cooking style e i frutti di mare appena pescati. Provare i filetti di squalo e il cabillaud, merluzzo fresco).

Dove dormire. A Saint-Pierre: Nuits Saint-Pierre, 10 rue du Général Leclerc ; Hôtel Robert, 12 rue du 11 Novembre; Auberge Saint-Pierre , 16 rue George Daguerre. A Miquelon: Auberge de l’île, 47 rue Sourdeval, ambiente tipico, noleggio bici.

A tavola. Chiocciole ‘vignettes’, crostacei e conchiglie (anche ‘bulot’ o ‘common whelk’) a volontà, paëlla saintpierrais, crêpes alla bretone dolci-salate, lumache , prodotti ittici vari, croissant e squisitezze dolci di Guillard (a Miquelon: La Pâtisserie, in rue des Ateliers). Assaggiare i preparati della Maison Audouze e i formaggi caprini di Le Grand Large.

Acquisti. Les Chocolats du Caillou, plate-bière (confettura di bacche commestibili, detta chicouté, in Québec), confetture di graines (mirtilli rossi) e marmellate di bleuets (mirtilli), articoli in pelle di merluzzo di Cuire Océan, francobolli, quadri e Cd d’artisti locali. Idee a tema: presso la Maison du Cadeau; a Miquelon: da Art Passion, bevendo un caffè.

Richiami turistici. A Saint-Pierre: il monumentale Calvaire, sull’omonimo belvedere; la nuova Cattedrale (1905), il nuovo faro di Galantry (1970), il monumento ai Marinai scomparsi (1964), Fort Lorraine, il sito archeologico di Pointe à Henry. A Miquelon: la chiesa di Notre Dame des Ardilliers (1865), Cap Blanc, Cap de Miquelon , la laguna di Barachois sul bell’andare di Langlade agricola e boschiva. E poi: l’equitazione, la pesca in mare aperto, l’oasi delle balene, gli isolotti e i promontori rocciosi dell’Arcipelago; i relitti semisommersi d’innumerevoli antichi naufragi, la mini terra-emersa di Grand Colombier; gli usi e i costumi locali. Imperdibile: l’île aux Marins, l’isoletta - 1.700mX700 circa - museo a cielo aperto dove ripercorrere la storia dell’Archipel con l’Archipélitude, cafétéria Jézéquel, la fortezza (1854-56) e la chiesa di Notre Dame des Marins (1874)… a un quarto d’ora di navette dal molo di Saint-Pierre città.

Info. Archipel Développement, rue Borda, BP 4365, 97500 Saint-Pierre & Miquelon, tel. 00508.411515. A Parigi : agence.paris@archipel-developpement.fr Pietro Semino