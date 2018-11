Da metà dicembre più confortevole sala accoglienza Pronto soccorso

Hanno preso avvio i lavori per l’ampliamento dell’area di osservazione dei pazienti del pronto soccorsoSono state installate pareti divisorie provvisorie, in maniera tale da isolare il cantiere e per non interferire con la normale attività del Pronto soccorso.

I lavori consistono nella demolizione della parete che divide la “saletta blu” dallo spogliatoio. Sarà così ricavato lo spazio utile a realizzare una nuova sala più ampia, con l’aumento dagli attuali 6 posti a 10, con possibilità di aggiungerne altri 2, se necessario.