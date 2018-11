Indagato 28enne per aver accusato falsamente i poliziotti di averlo picchiato

"I poliziotti mi hanno preso a calci e pugni durante l'arresto". Ma, secondo quanto ha appurato dalla procura, quelle dichiarazioni rese al medico del pronto soccorso sono false. Così il pm Francesco Pizzato ha aperto un fascicolo per calunnia ai danni di quattro agenti della questura, nei confronti di Abibou Mohammed, di 28 anni, residente ad Aosta, arrestato nella notte tra l'8 e il 9 novembre scorsi per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere (una chiave universale) e danneggiamento della Volante su cui era stato caricato.

Il titolare di un locale di Aosta aveva chiamato gli agenti per un'auto che gli impediva il passaggio. Abibou era stato controllato e, vista la sua reazione, era stato arrestato. La mattina del giorno seguente, durante il processo per direttissima in tribunale, aveva lasciato intendere di essere stato picchiato dalla polizia ed era stata chiamata l'ambulanza, che aveva portato l'uomo in ospedale. Qui aveva dichiarato al medico di essere stato malmenato. Nel frattempo il giudice monocratico Marco Tornatore lo aveva liberato.

Il pm Pizzato aveva quindi aperto un fascicolo per lesioni contro ignoti, di cui ha già chiesto l'archiviazione. Infatti i testimoni - il titolare del locale e un conoscente di Abibou - hanno negato che all'atto dell'arresto sia stato picchiato. Inoltre dalle registrazioni delle telecamere della questura è emerso che l'uomo aveva dato calci e pugni alla porta della cella: gesti compatibili con i lividi riportati, secondo la procura. I sanitari hanno poi stabilito che alcune lesioni erano pregresse. Il processo per resistenza a pubblico ufficiale è stato rinviato al 19 dicembre prossimo.