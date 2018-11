La Giunta presenta una variazione di bilancio raffazzonata e confusa

L’opposizione è all’attacco della Giunta Spelgatti dimezzata che ha presentato una variazione di bilancio “confusa e raffazzonata” come hanno detto i Consiglieri di OpposizioneSi tratta di una variazione da 5,6 milioni di euro che destina 2,2 milioni di euro per i trasferimenti correnti all'Associazione regionale degli allevatori (Arev) per l'organizzazione di rassegne; 364 mila euro per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 400 mila euro per il sostegno alle locazioni nell'ambito del fondo regionale per le politiche abitative; 400 mila euro per gli asili nido,; 98 mila euro per la SFOM al fine di consentire l'avvio dell'anno scolastico (se la giunta aspetta ancora un po l’anno finisce).

I gruppi Uv, Uvp e Ic che speigano: “La nostra astensione - precisano i Consiglieri Renzo Testolin (Uv) e Laurent Viérin (Uvp) - è dettata dal metodo raffazzonato con il quale questo provvedimento è stato presentato, sul quale oggi sono stati peraltro inseriti degli emendamenti, che creano ulteriore confusione al testo. Emendamenti che sono stati in larga parte estrapolati dalla proposta di legge "Omnibus", anch'essa depositata con estremo ritardo e non ancora esaminata dalle Commissioni.

Anche il gruppo Impegno Civico si è astenuto: «Si tratta di provvedimenti emergenziali che avrebbero invece dovuto essere portati avanti dalla maggioranza - commenta la Consigliera Daria Pulz -. Maggioranza che non ha saputo rispettare la programmazione di giugno e la tempistica per il bilancio di previsione. Questi ritardi hanno tuttavia un prezzo, pagato in particolare dagli Enti locali che sono il primo presidio di democrazia e partecipazione dei cittadini. Emblematico è il caso dei servizi alla prima infanzia, di cui si è parlato nell'ultima seduta della Commissione comunale di Aosta, che ho potuto seguire perché aperta alla cittadinanza, a differenza delle nostre in Regione.»