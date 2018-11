Aosta: Nuove modalità per affidamento gestione asili nido

“Siamo soddisfatti di poter garantire la continuità del servizio delle tre strutture a beneficio dei bambini, delle famiglie, del personale educatore e anche per le operatrici addette delle cooperative che lavorano all’interno degli asili, e il cui contratto sarà prorogato fino al nuovo appalto”. L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Luca Girasole, commenta così l’approvazione da parte della Giunta del progetto guida e gli indirizzi per la modalità di affidamento della gestione dei tre asili nido comunali di viale Europa, via Roma e “M. Berra”.

Con questo provvedimento l’Amministrazione comunale, garantisce la continuità del servizio, essendo le convenzioni relative alla gestione delle tre strutture in scadenza a fine 2018.

La deliberazione prevede che l’attuale gestione sia prorogata alle medesime condizioni fino all’espletamento delle procedute per la nuova gara d’appalto a procedura aperta. La concessione avrà durata ordinaria di due anni, ripetibili per ulteriori due anni, a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 30 aprile 2021, eventualmente ripetibile per un periodo massimo di ulteriori due anni.

“Nel nuovo appalto – precisa Girasole - saranno presenti delle clausole sociali volte a tutelare queste lavoratrici indipendentemente dal soggetto che si aggiudicherà la futura gara in primavera. Il bando sarà anche predisposto per adeguarsi alle modifiche normative che dovessero intervenire nei prossimi mesi nel senso dell’accreditamento”.

Con il medesimo atto la Giunta ha previsto che nell’ambito della procedura, in caso di modifiche alla normativa regionale, vengano previste garanzie di salvaguardia - facoltà di non aggiudicazione, possibilità di recesso anticipato - per consentire la transizione verso le nuove forme gestionali individuate dall’Amministrazione regionale.

«A tale proposito – continua l’assessore Girasole - come ho già avuto modo di dire, nel nuovo appalto saranno presenti delle clausole sociali volte a tutelare queste lavoratrici indipendentemente dal soggetto che si aggiudicherà la futura gara in primavera. Il bando sarà anche predisposto per adeguarsi alle modifiche normative che dovessero intervenire nei prossimi mesi nel senso dell’accreditamento».