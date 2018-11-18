Cane da caccia colpito paralizzato da una fucilata

CANE DA CACCIA COLPITO CON UNA FUCILATA E ABBANDONATO IN CANILE, 9 ANNI.
E’ paralizzato.
LEGGETE LA SUA STORIA DIGNITOSA E TRISTE. DIFFONDETE PER UN MIRACOLO!
NAPOLI
QUESTO ERA UNO SPLENDIDO CANE DA CACCIA.....
HO SCRITTO ERA PERCHÉ DURANTE UNA BATTUTA GLI HANNO SPARATO NELLA SPINA DORSALE.
QUELLA GRAN MERDA DEL SUO PROPRIETARIO HA DECISO DI REGALARLO AL CANILE.
LUI HA NOVE ANNI......PENSATE ALLA SUA VITA IN CANILE....
GIÀ È TERRIBILE PER UN CANE NORMALE...FIGURIAMOCI PER UN CANE PARALIZZATO.
QUESTO CANE DIGNITOSO NON CHIEDE NULLA...
CHIUSO NEL SUO DOLORE PER ESSERE STATO ABBANDONATO
MA IO NO.....
NON MI RASSEGNO E LO CONDIVIDERO" TUTTI I GIORNI FINCHÉ NON TROVERÒ UN GRAN CUORE CHE NE CHIEDERÀ ADOZIONE. Pina Merolillo/ Annamaria Anna 3398635835