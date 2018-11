Domani lunedì 19 saint Grégoire le thaumaturge

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 19 novembre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30-12.30

Partecipazione all'incontro di formazione permanete del clero

e riunione di Diaconi Permanenti

Seminario Maggiore - 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Martedì 20 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Curia Vescovile - ore 15.00

Riunione del Consigio diocesano per gli affari ecomonici

Aosta, Asilo Mgr Jourdain - ore 18.00

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Mercoledì 21 novembre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

Benedizione Abbaziale di Madre Maria Agnese Tagliabue o.s.b.

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 23 novembre

Châtillon, Istituto don Bosco - ore 18.00

Incontro/testimonianza con i genitori

Domenica 25 novembre

Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata - ore 10.30

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

Ordinazione diaconale di Luciano Bonino

Lunedì 26 - venerdì 30 novembre

Esercizi Spirituali per i Vescovi della C.E.P. a Spotorno (SV)

•Le Messager Valdotain lunedì 19 saint Grégoire le thaumaturge

La Chiesa onora San Fausto di Alessandria Diacono e martire

Particolari della sua vita si trovano in alcuni capitoli della Storia Ecclesiastica di Eusebio. Fu diacono della Chiesa alessandrina dalla metà del sec. III fino agli inizi del sec. IV. Durante la persecuzione di Valeriano, giudicato dal prefetto Emiliano, insieme col vescovo Dionigi e con i diaconi Eusebio e Cheremone, subì l'esilio nella regione di Kefro in Libia col proprio vescovo e con Caio, Pietro e Paolo; poi, mentre Dionigi veniva trasferito altrove, egli ritornò in Egitto, ove fu costretto a vita randagia insieme con i diaconi Eusebio e Cheremone. Eusebio ha fatto di lui questo elogio: "Si è distinto nel confessare la fede ed è stato poi riservato sino alla persecuzione succeduta al nostro tempo (= Diocleziano); vecchio e pieno di giorni ha consumato nell'età nostra il martirio per decapitazione" (VII, 11, 26).

Il sole sorge alle ore 7,31 e tramonta alle ore 16,46.