Gressan: Potenziato l’acquedotto comunale

Il nuovo pozzo garantirà l’approvvigionamento idrico e si eviteranno interruzioni del servizio in futuro. Il sindaco ha anche informato i consiglieri che la Giunta ha prelevato dal fondo di riserva 8mila euro per il noleggio di un mezzo per lo sgombero neve.

Il consiglio ha poi approvato la delibera di variazione di Bilancio adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale. “Si tratta – ha spiegato il sindaco, Michel Martinet - di impegnare la spesa relativa alla rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio prima della scadenza dei termini previsti. La rappresentanza riguarda due casi: un privato, che ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per una procedura di espropriazione; un altro privato che si oppone alla demolizione di un’attività commerciale sulle piste”. La minoranza si è astenuta.

Il sindaco ha poi reso noto, in fase di approvazione di una variazione di bilancio che sono previste maggiori entrate relative ai diritti di segreteria, al servizio di mensa scolastica, sanzioni stradali e alla Tari. Quest’ultima presenta una maggiore entrata di 35 mila euro, che però saranno oggetto di un trasferimento a favore all'Unité des Commmunes valdôtaines du Mont-Émilius. Inoltre, 20.500 euro saranno inseriti nel fondo di riserva.

La minoranza, nell’annunciare l’astensione, ha parlato di “una possibile insicurezza dell’Amministrazione riguardo al piano economico finanziario, in quanto procede a continue variazioni relative alla Tari”.