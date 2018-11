Mille persone in lacrime ai funerali di Marisa Charrère e dei suoi due bimbi

Un funerale che non si era mai visto, ad Aymavilles e che la comunità di poco più di duemila persone che popola il paese dell'Envers certamente non vorrà mai più rivedere. Mille i partecipanti nella chiesa parrocchiale di Cristo R e sul sagrato, oggi pomeriggio domenica 18 novembre, alle esequie di Marisa Charrère, infermiera di 48 anni, e dei suoi figli Nissen e Vivien, di 7 e 9 anni, morti nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a causa di un'iniezione letale somministrata dalla mamma che subito dopo si è suicidata nello stesso modo.

Uno strazio, quello delle famiglie Charrère e Empereur (è stato il marito, Osvaldo Empereur, agente del Corpo forestale, a scoprire la tragedia e a dare l'allarme), impossibile da raccontare a parole.



Il parroco del paese, Don Renato Roux, giunto da poco ad Aymavilles, ha chiesto alla comunità di unirsi per rendere più sopportabile ai familiari colpiti dal dramma, per quanto possibile, "un dolore che è e rimane a noi incomprensibile. Questo è il momento più triste per tutti noi". Osvaldo Empereur, che nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale sotto shock, ha presenziato alla cerimonia, circondato dall'affetto dei suoi compaesani, dei colleghi e di quanti hanno voluto, anche con un semplice abbraccio, comunicargli la loro comprensione e il loro sostegno.