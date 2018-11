IN CUCINA CON CINZIA: Mini muffin salati con zucchine e asiago

Nonostante la mia cultura calabra mi abbia educata a dosi generose e “large”, il mio grande amore sono i cibi in versione mignon. Non a caso, la mia vera passione sono i finger food, deliziosi manicaretti da gustare in un solo boccone tenendo sempre a portata di mano un buon prosecco fresco e chiacchierando del più e del meno senza rischiare di sbrodolarti e sporcarti! Ecco che ho pensato ad una versione mignon dei muffin, con un accostamento molto classico come quello delle zucchine con la pancetta.

Difficoltà: Bassa Porzioni 30 mini muffin Tempo di preparazione 15 min Tempo di cottura 15 min Costo: Molto basso

Ingredienti:

100gr di zucchine

1 uovo

60gr di pancetta affumicata

120 gr. farina

60 gr. asiago

50 gr olio extra vergine di oliva + quello per soffritto

1/2 bustina lievito istantaneo per torte salate

aglio

pepe nero

sale

Preparazione

Pulite la zucchina e tagliatela molto fine, io per esempio, la grattugio come fosse del formaggio. Tagliate ulteriormente la pancetta (essendo i muffin molto piccoli, gli ingredienti non possono essere grossi).

In una padella scaldare un po’ d’olio e far soffriggere per qualche minuto l’aglio, poi toglietelo e aggiungete le zucchine e la pancetta, facendole cuocere per circa 10 minuti. Togliete dal fuoco e aggiustate di sale e pepe, poi, quando sarà freddo, incorporate l’uovo e l’olio.

In una ciotola setacciate la farina col lievito, aggiungete l’asiago grattugiato finemente e incorporate il composto di zucchine.

Versate tutto il composto in una sac a poche, così vi sarà più facile dividerlo.

In una placca per mini muffin mettete i pirottini di carta e riempiteli fino a metà con il preparato.

Cuocete a 180° in forno ventilato per 15′.

Belli, veloci e buonissimi!

Nel caso non abbiate la suddetta placca, potete direttamente mettere i pirottini in una teglia da forno, avendo cura di posizionarli molto vicini.

Per saperne di più