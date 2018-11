TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

De lundi 19 à dimanche 25 novembre

à Aoste, au théâtre Giacosa, représentations du spectacle de théâtre populaire valdôtain en patois "Lo Charaban n° 50", mis en scène par la Compagnie théâtrale "Lo Charaban", en collaboration avec le Conseil de la Vallée.



Martedì 20 novembre

ore 12 Conferenza dei Capigruppo.

ore 14.30 riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", convocata dal Consigliere Andrea Manfrin, per trattare la proposta di legge presentata dai gruppi consiliari Lega Vallée d'Aoste, Movimento 5 Stelle, Mouv', Impegno Civico e ALPE, volta a modificare i termini per l'applicazione delle misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo, di cui alla legge regionale n. 14/2015.

Mercoledì 21 novembre

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 22 novembre

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

Sabato 24 novembre

ore 17, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, evento in memoria di Anna Cisero Dati, "donna resistente", ad un anno dalla scomparsa. A ripercorrere la sua attività partigiana e il suo impegno sociale, saranno gli interventi di Paolo Momigliano Levi, ricercatore dell'Istituto storico della resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta, e di Carla Nespolo, Presidente nazionale dell'ANPI, la lettura di brani a cura delle nipoti, la proiezione di video interviste, a cura di Francesca Schiavon e Stefano Viaggio, oltre agli interventi musicali a cura dei Trouveur Valdotèn con Alberto Visconti. Sono anche previsti gli indirizzi di saluto del Presidente dell'Assemblea reginale, Antonio Fosson, e del Presidente dell'ANPI Valle d'Aosta, Nedo Vinzio. L'evento, organizzato dal Consiglio Valle in collaborazione col comitato regionale ANPI e l’Istituto storico della resistenza e società contemporanea in Valle d’Aosta, rientra nell'ambito delle iniziative regionali promosse in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.