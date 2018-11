IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 17 NOVEMBRE APRÈS-MIDI @ INFORMAZIONE KILLER @

Il vento killer, la marea killer, la montagna killer... L'uso di questa parola ha inflazionato in modo inopportuno e fastidioso i giornali.

Ma che il termine venga usato nella vicenda incresciosa e oltremodo dolorosa della mamma di Aymavilles è davvero troppo.

Doverose le manifestazioni in favore della libertà di stampa, ma il codice deontologico, se non ci arriva il buon gusto, dovrebbe arginare la ricerca di sensazionalismo, almeno quando ci sono di mezzo emozioni così tremende.

Nessuno ha pensato che il titolo lo avrebbero letto anche i familiari, gli amici e soprattutto tutti i bambini di quel paese prostrato? (pa.re.)

