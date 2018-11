Come trovare una Baby Sitter on line

Qual è il canale tradizionale delle famiglie per trovare una baby sitter ? Il passaparola si potrebbe dire. In effetti se una tua amica ha una brava baby sitter ma la usa solo al mattino (e tu invece ne hai bisogno al pomeriggio), oppure lavora da lei solo 3 giorni alla settimana, la soluzione è ‘sharing’. Che è poi uno dei trend che caratterizza molti servizi tra cui il bike sharing, il car sharing eccetera.

Quindi due famiglie si possono dividere la tata, con la consapevolezza che sarà bravissima e fidatissima, visto che collabora con la tua amica da tempo.

Ma se la baby sitter serve tutto il giorno (e soprattutto nel dopo scuola) allora il problema si evidenzia. Anche perché le Mary Poppins quasi perfette sono di norma già impegnate. Può sembrare un scelta inaspettata (in particolare per un Paese tradizionalista come l’Italia) ma molti genitori oggi cercano la baby sitter online. I dati di Sitly, sito specializzato nella messa in contatto di genitori e baby sitter , parlano chiaro: nel solo settembre si sono registrati 25mila nuovi iscritti!

I vantaggi sono evidenti: in pochi click, e il più delle volte gratuitamente, hai un elenco ‘infinito’ di profili tra cui scegliere. Piattaforme come Sitly, poi, permettono di effettuare una ricerca geolocalizzata in modo che la baby sitter online sia anche… vicina di casa.

Poi fin da subito si possono trovare informazioni come disponibilità, esperienze pregresse, referenze. Il tutto in modo facile e veloce (molti siti dispongono anche della App).

Gli svantaggi ci sono, è innegabile: anche se la prima fase della ricerca è facilitata dal canale web, bisogna trovare la persona che sia a tutti gli effetti ‘giusta’ per il tuo bambino e questo si può fare solo tramite colloqui individuali. Ci vuole dunque tempo e pazienza. Si ha poi il problema dell’affidabilità della persona (ma anche i ‘vecchi’ bigliettini dal panetterie non risolverebbero il problema) ed è per questo che si consiglia sempre di stabilire un periodo di prova.

I genitori che hanno comunque avuto modo di provare questi servizi online si sono detti soddisfatti della gestione e del risultato. Nella sola Aosta, per riportare qualche numero, sono più di 200 le baby sitter registrate su Sitly, che copre comunque il territorio nazionale.