'Di domenica le opere non viste'…tra novembre e dicembre le visite ai depositi del Gamba

Al Castello Gamba di Chatillon, l’elegante dimora che raccoglie la collezione di arte moderna e contemporanea della Regiona, sono previste alcune visite straordinarie e accompagnate ai depositi di conservazione delle opere, che si terranno l’ultima domenica dei mesi di novembre e dicembre 2018 e di gennaio 2019.

L’iniziativa, dal titolo 'Di domenica: le opere non viste…' , si svolgerà alle ore 15, nelle domeniche del 25 novembre, del 30 dicembre e del 27 gennaio 2019.

I percorsi di visita, della durata di un’ora e mezza circa, intendono proporre degli itinerari inediti alla scoperta di opere normalmente custodite in un luogo non accessibile al pubblico. I depositi, fondamentale strumento per ogni museo, hanno quale funzione primaria quella di conservare i beni, ma possono contribuire, in particolari occasioni, alla valorizzazione degli stessi. Il deposito del Castello Gamba, ubicato al secondo piano, copre una superficie di circa 150 metri quadrati ed è costituito da cassettiere di contenimento e blocchi di rastrelliere compattate che verranno appositamente estratte per la visione ravvicinata delle opere.

La visita affronterà tre tematiche principali, corrispondenti ai diversi nuclei di opere che costituiscono oggi le collezioni del Castello Gamba: i paesaggi valdostani, le opere d’arte della seconda metà del XX secolo, la grafica. Dei paesaggi valdostani e delle opere d’arte contemporanee, già presenti nel percorso espositivo, si propongono approfondimenti inediti attraverso la conoscenza di nuovi autori e soggetti. Le opere di grafica offrono, invece, un percorso di scoperta a forme di espressione artistica fino ad ora non rappresentate nelle collezioni esposte nelle sale del castello.