Tragedia Aymavilles, il Comune annulla le feste per il Santo Patrono

A seguito del tragico dramma che ha colpito l'intera comunità" sono state annullate "tutte le iniziative programmate in occasione della Festa Patronale di Cristo Re", previste dal 23 al 25 novembre prossimi. Lo comunicano in una nota il sindaco di Aymavilles, Loredana Petey, e il presidente della locale Pro loco, Simon Tazzara, in conseguenza alla tragedia di giovedì sera, quando l'infermiera quarantottenne Marisa Charrère ha ucciso i suoi due figli di 7 e 9 anni, Nissen e Vivien, e poi si è tolta la vita.



"L'Amministrazione comunale e il direttivo della pro loco, affranti per la dolorosa circostanza - prosegue il comunicato stampa - si uniscono al dolore delle famiglie, esprimendo loro la profonda vicinanza con sentimenti di cordoglio e di grande affetto".

E oggi è stata svolta l'autopsia sulle tre salme; l'ipotesi degli inquirenti è che l'infermiera abbia prima addormentato con un sedativo i due bambini per poi praticare loro l'iniezione, con farmaci presi dal suo posto di lavoro, il reparto di cardiologia dell'ospedale di Aosta. L'ultima dose l'avrebbe riservata a sé stessa.

Il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, commentando con i giornalisti quanto successo ad Aymavilles, a margine di un incontro pubblico a Perugia, ha detto. "Assistiamo a un disfacimento della famiglia e dobbiamo fare di tutto per recuperare le linee fondamentali del convivere, cominciando proprio da questa".