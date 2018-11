CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Bar in vendita in centro Aosta

Nel centro storico della città di Aosta, nella via pedonale, SI CEDE attività di Bar - Tavola Fredda ottimamente avviata. Il locale è completamente arredato e attrezzato, è disposto su 3 livelli ed è curato in ogni particolare, con finiture in legno e in stile country chic. Il bar offre la possibilità di svolgere servizio di colazioni, tavola fredda per pranzi e cene (licenza di tipo 2), aperitivi e apericena. Il locale dispone anche di un ampio dehors con circa 45 posti, ideale soprattutto in primavera ed estate come punto di ritrovo per i giovani...e non solo.