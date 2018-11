La Fontina a 5 stelle super marchiata Modon d’or

“Si tratta di una scelta che si fonda sulla consapevolezza di quanto questa iniziativa sia importante per il comparto imprenditoriale ed in particolare per la valorizzazione di quella che è una delle eccellenze più rilevanti della nostra produzione enogastronomica, la Fontina, nella sua massima declinazione e cioè la fontina d’alpeggio”. Nicola Rosset, presidente della Chambre, spiega così l’attenzione posta al concorso Modon d'or 2018 che premia le migliori forme di Fontina d’Alpeggio

“Abbiamo più volte avuto modo di evidenziare – spiega Rosset - l’importanza di una azione promozionale volta ad attribuire il giusto valore ad un prodotto che costituisce la massima espressione del lavoro dei nostri produttori, testimone di quelle ‘storie vere’ che costituiscono un importantissimo atout per la nostra regione in mercati che possano superare in confini regionali”.

Proprio per questa ragione il lavoro della Chambre Valdôtaine si è concentrato in primis nel coinvolgimento di coloro a cui spetterà il compito di vendere questo prodotto. E ancora una volta la risposta del territorio si è confermata ai livelli delle passate edizioni con oltre 25 tra esercizi commerciali ed alberghi che hanno dato la propria adesione.

Anche quest’anno, quindi, le forme di Fontina premiate saranno disponibili presso i negozi specializzati, presso alberghi e ristoranti, presso il Marché Vert Noel, presso i punti vendita della Cooperativa Fontine ed in rete grazie allo shop on line Tascapan.com

“Un secondo filone sul quale abbiamo poi concentrato la nostra attenzione – ha aggiunto Rosset - è la promozione, con azioni mirate su mercati di grande interesse come quello Svizzero, con particolare riferimento all’area del Valais e a quella di Ginevra, ma anche quello delle regioni limitrofe alla Valle oltre alla promozione anche all’interno dello stand della Valle d’Aosta ad Artigiano in Fiera”.

Anche quest’anno si è cercato di rendere le forme di fontina premiate immediatamente riconoscibili grazie ad un confezionamento studiato e grazie ad una grafica in grado di dare il giusto risalto all’importante riconoscimento ottenuto ed al livello qualitativo del formaggio scelto.

“Obiettivo finale di tutte queste iniziative – ha sottolineato Rosset - rimane quello di mettere tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, saranno chiamati a produrre, promuovere e commerciare nella condizione migliore per svolgere al meglio il proprio lavoro”.

Insomma un gioco di squadra il cui obiettivo deve essere quello di favorire la conoscenza del territorio e delle sue potenzialità attraverso il racconto di una storia fatta di gusti e sensazioni uniche, emozioni capaci di superari i confini regionali per affrontare senza timori scenari più ampi ed in grado di far crescere l’intero comparto imprenditoriale.

NEGOZI CHE COMMERCIALIZZANO LA FONTINA MODON D’OR

1. F.LLI PANIZZI Via Circonvallazione 41 - Courmayeur

2. CRAI ARVIER DI VILMA CIANCI - Via Lostan 102 - Arvier

3. COFRUITS - Loc. Cognein 6 - Saint-Pierre

4. ANTICA LATTERIA ERBAVOGLIO - Rue Mons. de Sales 14 - Aosta

5. LA BOTTEGACCIA DI LUCA E DANILA - Via Sant’Anselmo 90 - Aosta

6. CONCA DI BY - Loc. Rey - Ollomont

7. LA MAISON DU GOÛT DI COGNE - Rue Mines de Cogne 2 - Cogne

8. PRODOTTI TIPICI VALDOSTANI DI GUALA TIZIANA - Loc. Grand Moulin 18/C – Antey-Saint-André

9. MACELLERIA BERTHOD - Via Roma 93 - Valtournenche

10. CERVINIA GOURMET - Via Guido Rey 34 - Breuil-Cervinia

11. FROMAGERIE HAUT VAL D’AYAS - Rue Trois Villages 1 - Brusson

12. LO SCRIGNO DEI SAPORI c/o SALUMIFICIO MAISON BERTOLIN - Loc. Champagnolaz 10 - Arnad

HOTEL / RISTORANTI

1. CHALET HOTEL SVIZZERO - Strada Statale 26 n. 11 - Courmayeur

2. RESTAURANT CHAMBRES LOU RESSIGNON - Rue Mines De Cogne 22 - Cogne

3. RISTORANTE OSTERIA LA ROSA BIANCA - Via Emile Chanoux 40 - Saint-Vincent

4. RISTORANTE PETIT BIJOU - Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 3 - Saint-Vincent

5. POST CAFE' & RESTAURANT - Piazza 28 Aprile 1 - Saint-Vincent

6. CAFE' RESTAURANT St ANDRE' - Frazione Filey snc - Antey-Saint-André

7. HOTEL PANORAMIQUE - Place Frutaz 1 - Torgnon

8. HOTEL HERMITAGE - Via Piolet 1 - Breuil Cervinia

9. LE COEUR DU PONT - Via Principe Tommaso 104 - Donnas

ALTRI PUNTI VENDITA ADERENTI ALL’INIZIATIVA

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA

Loc. Croix Noire 9 - Saint-Christophe

Route du Mont Blanc 2 - Pré-Saint-Didier

Fraz. Frissonière - Centro Visitatori - Valpelline

MARCHÉ VERT NOËL

Presso Chalet Conca di By - Teatro Romano – Aosta

WWW.TASCAPAN.COM

Shop On Line