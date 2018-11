Ai valdostani piacciono le auto elettriche anche se ne circolano solo 36

In Valle d‘Aosta sono in circolazione 36 auto elettriche pari al 56,5% in più rispetto all'anno precedente. In tutta Italia le auto elettriche in circolazione sono 7.560 (contro le 5.743 del 2016).

Secondo i più recenti dati Aci (riferiti al 2017) in Valle d‘Aosta le auto elettriche in circolazione sono 36. Tra il 2016 e il 2017 il parco circolante di auto elettriche in Valle d‘Aosta è cresciuto del 56,5%. In tutta Italia le auto elettriche in circolazione sono 7.560 (contro le 5.743 del 2016).

Tra il 2016 e il 2017 nel nostro Paese vi è stata, quindi, una crescita del parco circolante di auto elettriche del 31,6%. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati Aci.