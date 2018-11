Presto nuovo bando regionale contributi affitto, invariati i fondi per il 2018

Il contributo per l’affitto rimane un aiuto fondamentale per oltre 2500 famiglie che ogni anno ne possono beneficiare. Stefano Borrello, assessore regionale alle Opere pubbliche, conferma che presto sarà presentato in Giunta, per l'approvazione, il bando 2018 per la partecipazione al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, comunemente chiamato Bando affitti.

Come per gli anni scorsi, i beneficiari saranno inseriti in due fasce di reddito rientranti nei seguenti valori: Fascia A valore Isee fino a 7.500 euro e valore Ise fino a 12.000 euro; Fascia B Fino a 12.000 euro valore Isee.

I requisiti soggettivi richiesti per l’accesso ai contributi, tra cui i cinque anni di residenza in Valle d’Aosta o i 10 anni di residenza in Italia (per la sola quota statale), e le modalità di determinazione degli stessi saranno contenuti nel bando che sarà disponibile, con tutta la relativa modulistica, presso gli uffici dell’Assessorato, presso i singoli Comuni e sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: http://www.regione.vda.it/operepubbliche/casa/contributilocazioni/fondo_nazionale/default_i.asp.

In caso di in caso di morosità il contributo potrà essere comunque riconosciuto e sarà liquidato direttamente ai proprietari degli alloggi dei quali sono richiesti i recapiti e l’Iban.