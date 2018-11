Anche ad Aosta sabato 17 novembre è la Giornata del Prematuro

Piccoli, fragili e indifesi: sono i neonati prematuri, cioè nati prima della 37esima settimana di gravidanza. In Italia capita a circa 40mila bimbi all’anno. Un bambino nato prima del tempo non è ancora pronto per adattarsi alla vita fuori dal grembo materno e presenta un’immaturità della maggior parte di organi e apparati. Maggiore è l’anticipo della nascita, più elevato è il grado di immaturità funzionale e, di conseguenza, la necessità di cure e le ansie di genitori per una condizione semisconosciuta.

A sottolineare questa realtà, il 17 novembre di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale della Prematurità che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti, che talvolta hanno problemi di salute o non sopravvivono.

L’Associazione Mano nella Mano Onlus dalla Valle d’Aosta ha aderito a tale manifestazione ed organizzato un incontro per condividere emozioni e speranze di tanti genitori e per far meglio conoscere questa realtà.

Il giorno 17 novembre alle ore 17 vi aspettiamo numerosi presso la hall dell’Ospedale Beauregard dove potremo sorridere insieme ai più piccoli con i “medici clown”, assaporeremo in allegria una merenda gentilmente offerta da aziende locali (Cidac, Panificio Valdostano da Ciccio, Ristor Food - Caseificio Valdostano, Pizzeria Il Gusto, Douce Vallée, Ad Forum, Soc. Agricola Glassier/Berger e Acqua Minerale Courmayeur), potremo ammirare corredini fatti con amore da “Mani di mamma per bimbi piccini” e una mostra fotografica che ritrarrà “La crescita dei nostri piccoli guerrieri. In quell’occasione sarà presente la dottoressa Decurti Nicole psicologa perinatale referente regionale dell’associazione CiaoLapo Onlus.