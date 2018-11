Presto selezione per 52 posti al Gruppo CVA

Nel prossimo futuro il Gruppo CVA pubblicherà alcuni bandi di assunzione, allo scopo sia di stabilizzare quelle posizioni che “si sono dimostrate nel tempo necessarie e strutturali alle attività aziendali e che al momento sono coperte con contratti interinali, sia di incrementare la forza lavoro aziendale”. E’ quanto si legge in nota diffusa ieri sera.

In particolare il Gruppo prevede di aprire la selezione per 52 posti, per i quali verranno richiesti titoli di studio di livelli diversi: tre con licenza media (operai), 21 diplomati, 15 con laurea triennale e 13 con laurea magistrale quinquennale.

“Sono numeri – precisa la nota – che dimostrano come il Gruppo, in merito alle qualifiche richieste ai candidati per accedere ai diversi bandi è assolutamente variegata, e commisurata al ruolo che il lavoratore selezionato dovrà ricoprire in azienda”.

Il Gruppo CVA precisa, poi, “di avere particolarmente a cuore la formazione dei ragazzi in Valle d’Aosta, infatti partecipa dal 2016 alle proposte di alternanza scuola lavoro che sono pervenute dagli istituti scolastici, e che hanno coinvolto 21 ragazzi nel solo 2018 mostrando un trend di partecipazione in continua crescita. Anche le centrali sono aperte alle visite degli studenti, che dall’inizio dell’anno sono stati quasi 800. Infine, sono in embrione progetti didattici che possano fare da traino per gli studenti valdostani e non solo”.