A Caccia di Guai nuova opera di Elena Cattelino

“A caccia di guai” è l’ottavo volume della collana in 15 volumi “Genitori si diventa. Cavarsela con i figli 0-18” edita da Gedi Gruppo Editoriale in collaborazione col Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e distribuita con numerosi quotidiani nazionali. Nei volumi che compongono la collana docenti ed esperti affrontano, con un taglio alla portata di tutti, le tante sfide della quotidianità da gestire con i figli, dalla nascita alla maggiore età.

Il volume “A caccia di guai. Dal dito nella presa al fumo” vuole offrire un aiuto e uno strumento per affrontare e prevenire quei comportamenti che agli adulti possono apparire strani, inattesi, fastidiosi e talvolta anche preoccupanti. Centrato sul tema del rischio, esso analizza come nasce la predisposizione al rischio e quali traiettorie possono seguire le trasgressioni dell’infanzia e della fanciullezza, cercando di comprenderne le ragioni e le funzioni, fino ad arrivare a parlare dei rischi adolescenziali.

Infine, vengono analizzate alcune situazioni particolari come il non saper rischiare o il rischiare senza sapere di farlo. Il volume non intende fornire ricette per insegnare a rischiare o a non farlo: infatti, non esistono soluzioni valide per tutti dal momento che ogni individuo, ogni rapporto, ogni famiglia sono irripetibili. All’interno di questa complessità e unicità vengono offerti spunti di riflessione che possono aiutare i genitori ad agire, con la loro intelligenza e sensibilità, in situazioni che solo loro conoscono a fondo.

L’Università della Valle d’Aosta e l’Ordine degli Psicologi Valle d’Aosta ritengono estremamente utile che, in tempi di diffusione di tematiche psicologiche non sempre corrette dal punto di vista scientifico, vi siano iniziative divulgative accessibili anche a un pubblico non tecnico e sostenute da quella correttezza scientifica e da quel pensiero e competenze professionali che fanno della psicologia una disciplina di grande valore in termini di costruzione di benessere e di salute.