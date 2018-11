Morto in Valle Rossi di Montelera, noto imprenditore e politico piemontese

Luigi Rossi di Montelera, esponente di una nobile famiglia piemontese, è morto in Valle d'Aosta, dove si trovava per una battuta di caccia. Colpito da infarto, e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Aosta, è deceduto poco dopo il ricovero. Industriale, dirigente d'azienda, politico, aveva 72 anni. Proprio in questi giorni, 45 anni fa, veniva rapito da alcuni banditi legati ai Corleonesi; venne liberato dopo quattro mesi, nel marzo 1974.

Figlio del conte Napoleone Rossi di Montelera e della contessa Niccoletta Piccolini, dopo la laurea in Giurisprudenza, a Torino, esordì nel mondo del lavoro nell'azienda di famiglia, la Martini&Rossi, sino a diventarne vicepresidente e, con il passaggio della proprietà alla Bacardi, presidente della nuova Bacardi-Martini.



Presidente di Confindustria Piemonte e nel consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Torino, è stato deputato della Democrazia Cristiana dal 1976 al 1992 e sottosegretario per il Turismo e lo Spettacolo nei governi Goria e De Mita.



Luigi Rossi di Montelera ha ricoperto incarichi di vertice anche nella Federvini e nella Federazione nazionale degli industriali alimentari. Più di recente ha presieduto anche la Banca Regionale Europea.



Il malore nella Valle di Rhemes-Notre-Dame; la guardia del corpo è riuscito a portarlo nel più vicino rifugio e a dare l'allarme, ma i soccorsi sono stati inutili. Lascia la moglie Maria Giulia Malvezzi Campeggi e tre figli: Niccoletta, Anna Maria e Leone.