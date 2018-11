E' arrivato il freddo, fine settimana con gli abiti pesanti

Un flusso di aria fredda, dovuto all'espansione di una bassa pressione sul Mar Nero, si allunga fino alle Alpi e ci introduce a un fine settimana dai toni 'autunno-invernali'. L’autunno dolce, quello multicolore, mite e suggestivo che invoglia alle castagnate all’aperto e alle passeggiate nei boschi, assaporato nei giorni scorsi nella confermata 'Estate di San Martino', si fa più rigido e severo.

D’altra parte il mese di novembre è per eccellenza quello che ci permette di transitare, con calma, verso il bianco inverno, il mese in cui pioggia, temperature in netto calo e sporadici fiocchi di neve non sorprendono affatto.

Dal momento che non si intravedono perturbazioni consistenti di passaggio sulla nostra regione, ma soltanto qualche cumulo mattutino che andrà dissolvendosi nel pomeriggio-sera di domani, il sabato vagamente imbiancato, pronosticato da qualche modello nei giorni scorsi, non avrà luogo, almeno non in Valle d'Aosta.

Si conferma, invece, lo scenario previsto per domenica che descrive una giornata azzurra e all'insegna di un 'freschissimo' sole, in occasione della quale, seppure ben coperti, si potrà godere di momenti all'aperto.