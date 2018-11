Confcommercio VdA concorre all’iniziativa privata per la pista di ghiaccio 'natalizia' in piazza Chanoux ad Aosta

“La pista di pattinaggio su ghiaccio, che sarà allestita in piazza Chanoux dal 23 novembre, rappresenta un'interessante novità del Natale aostano, frutto di un'iniziativa privata che ha incontrato pieno apprezzamento e concreto sostegno da parte di Confcommercio Valle d'Aosta”.

Così Giuseppe Sagaria, presidente Ascom Aosta e vicepresidente vicario di Confcommercio VdA, spiega le ragioni per le quali l'Associazione a tutela dei commercianti valdostani ha contribuito alle spese, sostenute da un'azienda privata, per l'allestimento di una pista di ghiaccio in piazza Chanoux che ospiterà bambini e ragazzi dal 23 novembre al 26 dicembre, con orario dalle 10 alle 20,30.

“L'iniziativa è quanto mai gradita – prosegue Sagaria – anche perchè ideata nel pieno spirito del Natale, che è festa di condivisione dedicata alla famiglia, ai bambini, al sano divertimento. E alcuni eventi ideati in tale contesto, come la giornata del 29 novembre il cui incasso sarà interamente devoluto all'Associazione italiana contro le leucemie-Ail, sono un esempio mirabile di felice coniugazione tra divertimento, sport per tutti e solidarietà. La pista di pattinaggio è una delle cosiddette 'realtà intramontabili' degli sport e dei giochi su ghiaccio tradizionali, il suo fascino è perenne, è forse uno degli spazi ludici più 'invernali' e 'natalizi' che si possa immaginare”.

Per Sagaria “averla pensata e dopodoché riuscire a realizzarla - nonostante costi e sensibili tasse comunali - in piazza Chanoux, nel 'salotto buono' di Aosta, cuore e crocevia pedonale della città, è segno di sensibilità e interesse verso le esigenze di residenti e turisti”. Sia con il sostegno alla pista che con l'organizzazione di una 'rete' di Babbi Natale dislocati nelle vie cittadine, Confcommercio VdA assicura il proprio impegno per contribuire a rendere il Natale Aostano un periodo di autentica e serena festa della comunità “Nella certezza – conclude Sagaria – che a valide iniziative ne debbano necessariamente seguire delle altre".