Aosta: Piano riasfaltatura strade e abbattimento barriere archiettoniche

Richiede un impegno di spesa di 580mila euro il piano diper il rifacimento del manto stradale in alcune vie cittadine. Due i lotti previsti: il primo comprende alcuni tratti di via Roma (tra cui la zona su cui insiste il parcheggio ospedaliero), via Parigi (tra cui la zona in prossimità di regione Arionda e il tratto dalla rotatoria alla confluenza di regione La Rochère fino al confine comunale) e via Gilles de Chevrères.

Il secondo lotto interessa alcuni tratti di corso Saint-Martin-de-Corléans, corso Ivrea e viale Partigiani oltre a via Carrel e alla rotatoria all’incrocio con viale Garibaldi. I lavori sono previsti in primavera. La Giunta ha anche apoprovato il progetto esecutivo dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presenti nel quartiere Cogne.

L' investimento previsto circa 70mila euro ed i lavori dovrebbero essere realizzati da i mesi di aprile e giugno del 2019.

In particolare si tratta di realizzare le rampe per disabili sui marciapeidi della zona, la rimozione delle bordure in pietra, posa di nuove bordure in granito, posa di paletti anti-sosta, sistemazione di nuovi tubi per lo scarico delle acque bianche, rifacimento di una pavimentazione in auto-bloccanti.

Il tutto per eliminare ostacoli potenzialmente pericolosi per la sicurezza stradale, e che limitano le persone nell’autonomia dei loro movimenti.