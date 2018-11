Aosta: Luca Girasole ‘Scandalosa la speculazione politica sulla donna deceduta’

Disgusto, ribrezzo, insofferenza e fastidio sono sentimenti che sono tutt’uno in Luca Girasole, assessore alle politiche sociali del Comune di Aosta, che commenta la lettera aperta del Mouv sul decesso di una donna sola residente al Quartiere Cogne. “Leggendo l’articolo – spiega Girasole - in me e nei miei collaboratori si è insinuato il dubbio che qualcuno tenti di strumentalizzare una tragedia e la scomparsa di una persona socialmente fragile per ottenere della visibilità politica”.

Per Luca Girasole “Oltre ad essere indiscutibilmente di cattivo gusto, significherebbe che davvero la nostra società ha perso definitivamente i valori basilari che dovrebbero contraddistinguerla”. L’assessore precisa poi che “nessuno ad oggi si è rivolto agli uffici dell'assessorato alle politiche sociali del comune di Aosta per conoscere come tale questione è stata gestita”.

Poi replica al Mouv quando chiede: “Come mai le associazioni di volontariato non sono ascoltate dalle istituzioni e sono perciò costrette a rivolgersi alle forze politiche per sollevare le questioni di disagio". Luca Girasole fa sapere che nei mesi scorsi ho ricevuto personalmente i rappresentanti dell'associazione Quartiere Cogne “e con loro – precisa - abbiamo definito un percorso di collaborazione che è poi sfociato nell'organizzazione di alcune iniziative congiunte per gli anziani. Fa dunque specie che ora dicano che non c è collaborazione. Ne prendiamo atto”. Di più, l'associazione è stata anche ricevuta dalla Giunta municipale per un'audizione.

Luca Girasole è ancor più stupito dal fatto “che una associata di questa associazione sia una persona che è proprio iscritta a Mouv e che con Mouv è stata candidata alle ultime elezioni regionali.