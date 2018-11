Aosta: Caminiti ‘Urgono strisce pedonali, magari 3D in via Parigi nei pressi delle scuole’

Parte da lontano il Consigliere per motivare la sua richiesta facendo riferimento ai sopralluoghi effettuati da inizio anno a più riprese insieme all’allora Consigliere, oggi Assessore, Luca Girasole nei pressi della scuola di via Parigi “dove apparivano evidenti le difficoltà ad usufruire del sottopasso da parte delle mamme con carrozzine, persone disabili o anziani che deambulavano con ausili”.

E’ pur vero che in zona è costante presenza degli agenti della Polizia Locale che però, secondo Caminiti, “non possono autorizzare ad agevolare l’attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni proprio per l’assenza delle strisce pedonali”.

Il consigliere ricorda che “esattamente di fronte alla scuola è situata una fermata del Trasporto pubblico; servizio utilizzato da con difficoltà motorie o disabilità e quindi non potrebbero attraversare la strada”.

La richiesta di Caminiti è ancor più importante se si considera che concomitanza di un attraversamento pedonale ed il posizionamento di un cartello con il limite di 30 Km/h previsto quando si è in prossimità di edifici scolastici sarebbe anche un possibile deterrente all’alta velocità.

Caminiti, esperto di trasporto pubblico, suggerisce “di prendere in considerazione la possibilità di realizzar e dette strisce 3D come avviene sempre più frequentemente in tante altre realtà, dando al conducente l’illusione ottica di trovarsi in prossimità di un dosso, invitandolo a rallentare”. Tutto questo per aumentare la sicurezza dei cittadini e “consentire un agevole attraversamento della strada anche alle persone con disabilità”.