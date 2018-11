Per il Modon d’or 2018 in gara 54 produttori di Fontina

Valorizzare il prodotto simbolo della Valle d’Aosta attraverso il riconoscimento della migliore Fontina DOP, prodotta in alpeggio durante la stagione estiva e vuole valorizzare l’intero comparto agricolo della nostra Regione nel conseguimento di traguardi di qualità e di eccellenza, è l’obiettivo del Modon d’or Concorso Nazionale Fontina d’Alpage.

“Si tratta – ha spiegato nel corso della presentazione del concorso l’assessore regionale all’Agricoltura, Elso Gerandin -di un’iniziativa fondamentale nelle azioni che l’Assessorato sta portando avanti per il rilancio e il sostegno del settore agricolo zootecnico con particolare attenzione alle produzioni e alla filiera enogastronomica”.

Gerandin ha posto l’accento sul fatto che “la valoriz - zazione della Fontina, prodotto DOP simbolo alimentare della Valle d’Aosta, promuove anche il nostro territorio e il lavoro degli agricoltori che negli alpeggi in estate e a valle in inverno producono questo prodotto di eccellenza”.

Teatro della presentazione del Modon d’or 2018, è stato il centro visita e di maturazione di Frissonière nel comune di Valpelline, scrigno naturale dell’oro bianco della Valle d’Aosta.

Il Modon d’or è un concorso ideato a inizio secolo da Gerardo Beneyton, presidente del Coopagrival e di Caseus Montanus per valorizzare il lavoro degli allevatori in alpeggio.

Spiegando le ragioni della sua iniziativa Beneyton (nella foto) ricordava che “la Valle d’Aosta si colloca tra le regioni a più alta sensibilità nella valorizzazione delle eccellenze italiane ed in particolare in quelle agroalimentari di montagna; ed il Modon d’or ne è una conferma”.

Da qualche anno il concorso è organizzato dall’Assessorato Agricoltura e Ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con la Chambre Valdôtaine e la Fondation Grand Paradis, e il supporto tecnico -scientifico del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina.

Ogni produttore può presentare in concorso una forma per alpeggio di Fontina DOP prodotte nel mese di luglio 2018. Il Concorso è articolato in diverse sedute di assaggio visive, olfattive e degustative delle Fontine DOP, in cui sono impegnate tre Giurie, una tecnica, una con operatori del territorio e una di eccellenza.

“Il Concorso, organizzato in sinergia con il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina – ha ricordato ancora Elso Gerandin - vuole essere anche un incoraggiamento per i produttori nel conseguimento di sempre più importanti traguardi di qualità e la collaborazione con Chambre Valdôtaine e Cooperativa Produttori Latte e Fontina garantisce la possibilità di acquistare le migliori Fontine presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, presenti su tutto il territorio regionale, valorizzando così anche economicamente la qualità del prodotto”.

Nella foto sopra la locandina del Modon d'or 2017.