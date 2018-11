Avvenimenti segnalati dall'agenzia ANSA pubblicati sul sito della regione autonoma Valle d'Aosta

Avvenimenti previsti per giovedì 15 novembre in Valle d'Aosta:

- LA SALLE - Museo Scienze naturali ore 09:00



Presentazione del Trasnational Workshop e del progetto Spazio Alpino AlpES – Alpine Ecosystem Services.





- AOSTA - Palazzo Regione, Sala Commissione ore 09:15



Riunione congiunta della terza Commissione "Assetto del



territorio" e della quarta Commissione "Sviluppo economico"



per effettuare alcune audizioni sul ddl recante disposizioni



per lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio e



per la nomina del relatore del disegno di legge sulla



manutenzione del sistema normativo regionale.





- AOSTA - Palazzo Darbelley, v. De Tillier 30 ore 11:00



Conferenza stampa di presentazione delle iniziative



organizzate in Valle d'Aosta relative alla Campagna



antiviolenza 2018, in programma dal 16 novembre al 14



dicembre, in occasione del 25 novembre-Giornata mondiale



contro la violenza sulle donne.





- AOSTA - Banca d'Italia, Av. Conseil des Commis 1 ore 12:00



Conferenza stampa di presentazione dell'aggiornamento



congiunturale al Rapporto sull'economica regionale, redatto



dalla Banca d'Italia.





- AOSTA - Palazzo Regione, Sala Commissioni ore 14:30



Riunione della prima Commissione "Institutions et Autonomie"



con all'odg, tra i vari argomenti disposizioni in materia di



scrutinio centralizzato dei voti per l'elezione del Consiglio



regionale e misure in materia di sobrietà della politica in



Valle d'Aosta.





- AOSTA - Municipio ore 15



Riunione della quarta Commissione consiliare con all'odg



l'istituzione di un osservatorio comunale permanente per la



legalità e la lotta alla criminalità organizzata e la



variazione al bilancio di previsione 2018/2020.





- AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 15:30



Riunione della seconda Commissione "Affari generali" per



audire il Presidente della Finaosta spa in merito alla



situazione dei mutui regionali concessi agli imprenditori



locali e il ddl sull'assestamento del bilancio di previsione



per l’anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di



variazione al bilancio di previsione della Regione per il



triennio 2018/2020.





- VALPELLINE - Magazzino Fontine, centro visitatori ore 15:30



Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa 'Modon



d'or-Concorso Fontina d'Alpage 2018'.





- DONNAS - Biblioteca ore 17:00



Incontro 'Informazioni, consigli e strumenti per coppie in



attesa, neo genitori e loro famigliari e per tutti gli



interessati'.





- BARD - Forte, Sala Archi Candidi ore 17:30



Incontro con gli operatori commerciali di Bard e Hone,



organizzato dall'Associazione Forte di Bard.





- AOSTA - Csv ore 17:45



Incontro sul tema 'L'obbedienza non è più una virtù',



riflessione su don Lorenzo Milani.





- GRESSAN - Municipio ore 18:30



Consiglio comunale.





- CHAMBAVE - Crotta di Vegneron ore 20:00



Iniziativa 'Il giovedì dal produttore'.





- AOSTA - Regione, salone manifestazioni ore 20:45



Nell'ambito del ciclo di conferenze 'La Psicologia in un



tempo che cambia", incontro sul tema “Cosa sappiamo davvero



del terrorismo? Riflessioni tra aspetti culturali, storici e



psicologici' con Domenico Quirico, giornalista de La Stampa.