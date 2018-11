L'Azienda Agricola Rosset Terroir pluripremiata al Il Merano Wine Festival

Il Merano Wine Festival è il primo evento organizzato in Europa, che dal 1992 ha puntato in esclusiva sulla qualità selezionata in un ambiente elegante ed elitario. Il Merano Wine Festival non è solo un evento: è un vero e proprio “think tank”, un forum di scambio di opinioni tra produttori, opinion leader, professionisti del settore e consumatori; un benchmark dell’eccellenza enogastronomica.

A celebrare la 26esima edizione, sono state cinque giornate piene di emozioni e contenuti: oltre 450 case vitivinicole, tra le migliori in Italia e nel mondo, quasi 200 artigiani del gusto, 15 chef di spicco.

L’espressione del meglio che il nostro paese ha da offrire, selezionato da The Wine Hunter Award, marchio di altissima qualità. Proprio in questa occasione le Distillerie St. Roch hanno ricevuto, 4 Medaglie, 2 d’Oro e 2 Rosse (in questo concorso sostituisce l’Argento).

Un traguardo che dimostra come i prodotti di eccellenza del territorio, nelle loro diverse declinazioni, siano in grado di confrontarsi anche su panorami internazionali di assoluto prestigio. In particolare i prodotti premiati al Concorso Wine Hunter sono stati:

GIN Glacialis Levi - medaglia d’Oro

Grappa di Fumin Monovitigno – medaglia d’Oro

Amaro Ebo Lebo - medaglia Rossa

Artemisia Génépy Blanc – medaglia Rossa.

Per l’ azienda Agricola Rosset Terroir, i vini premiati nella Wine Hunter Area sono stati il Cornalin 2016 Valle d’Aosta DOC, il Syrah 2016 Valle d’Aosta DOC e lo Chambave Muscat 2016 Valle d’Aosta DOC.