Aosta: Capitale del disagio sociale; dal Quartire Cogne un dramma da disattenzione dell’amministrazione comunale

Protagonista della nostra storia è L.V., 65, anni, abita ad Aosta e vive da sola. L.V. non sarebbe poi così sola: ha tre figli e dei parenti, ma questi sono lontani, hanno una loro vita e noi sinceramente non conosciamo nulla dei suoi rapporti familiari per poterli in qualche modo giudicare.

Quello che sappiamo è che la nostra protagonista non gode di buona salute psicofisica e che, proprio per questo, le è stata assegnata una casa popolare ed è seguita da un assistente sociale, che le cura anche il suo patrimonio finanziario, e dalle assistenti domiciliari.

A questo punto della storia, qualcuno potrebbe pensare che tutto sia risolto: L.V. è curata, seguita e accudita, ma è proprio a questo punto che arriva la doccia gelata. La casa che le è stata assegnata, in realtà, è spoglia, non vi sono mobili, non c’è una cucina per preparare un pasto caldo e se per il pranzo L.V. può andare al GB Festaz, alla sera, quando rientra a casa, ad attenderla vi è unicamente lei, la solitudine. Il buio e la solitudine: già perché la casa della signora è senza corrente, ormai da molti, molti giorni. Nessuna luce, ma neppure l’acqua calda per potersi lavare. Spesso L.V. è senza le necessarie medicine, senza i pannoloni di cui ha necessità, a volte per giorni. Le vicine di casa di L.V., preoccupate per la situazione terribile di degrado e abbandono in cui vive, decidono di contattare l’Associazione Quartiere Cogne Onlus che ormai da due anni opera proficuamente sul territorio. La vita di L.V., quando conosce l’associazione, cambia radicalmente. La presidente si attiva e immediatamente vengono pagate le bollette arretrate e la corrente viene ripristinata. I volontari procurano e montano un boiler per l’acqua calda, procurano le medicine, i pannoloni e persino un divano sul quale L.V. può finalmente riposare.

La situazione della nostra protagonista sta decisamente migliorando, ma il destino è crudele: il giorno dei Santi i volontari dell’associazione la vanno a trovare, per tenerle un po’ di compagnia nel giorno di festa e montarle i mobili che hanno trovato per la cucina. Ma quando bussano alla porta... nessuno risponde. La speranza che sia uscita dura poco: all’interno, quella luce tanto faticosamente ottenuta, è accesa.

La presidente dell’Associazione si preoccupa, chiama immediatamente i vigili del fuoco e i soccorsi: la porta viene aperta e ciò che si temeva si palesa davanti agli occhi di tutti. L.V. giace esanime sul divano: è viva, ma le sue condizioni appaiono subito critiche.

Viene portata d’urgenza all’ospedale, la prognosi è riservata. I volontari, quelli che hanno dato l’allarme, non riescono a ricevere le informazioni sullo stato di salute della signora.

Purtroppo non dovranno aspettare molto... l’8 novembre, 6 giorni dopo il ricovero, L.V. ha lasciato questa terra, da sola... Termina così questa storia senza lieto fine che non parla di un rione di periferia abbandonato di una grande città, ma narra la triste vicenda, realmente accaduta di una signora, non troppo anziana, ma con dei disagi sociali, che abitava al Quartiere Cogne, piccola periferia della città di Aosta.

Nei mesi passati l’Associazione Quartiere Cogne Onlus, dopo aver più volte chiesto la collaborazione dell’assistente sociale e del comune e aver sempre trovato una scarsa considerazione, ha contattato noi del Mouv’ per chiedere un sostegno. Abbiamo seguito da vicino tutta la vicenda e ci chiediamo:

- Com’è possibile che una signora in tali condizioni psicofisiche, seguita dall’assistente sociale, nonché sua tutrice economica, con un servizio domiciliare e un’ulteriore assistenza da parte della custode sociale si ritrovi abbandonata e debba intervenire in modo così importante un’associazione di volontariato?

- Se il servizio sociale fosse intervenuto in modo puntuale e avesse agito con serietà ed etica la signora sarebbe forse ancora viva?

Come Mouv’ ci chiediamo come mai le associazioni di volontariato non vengano ascoltate dalle istituzioni e siano perciò costrette a rivolgersi alle forze politiche per sollevare le questioni di disagio. Sicuramente andremo avanti e interrogheremo le amministrazioni competenti, ad ogni livello, per avere chiarimenti a riguardo della mancata assistenza sociale e della povera L.V., morta ad Aosta in solitudine e miseria.

Lo dobbiamo alla sua memoria, ma lo dobbiamo fare soprattutto per evitare che casi come questi si ripetano.