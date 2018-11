Aosta: Iniziato allestimento luminarie natalizie

In anticipo di un mese rispetto all'anno scorso, è iniziato ieri, mercoledì 14 novembre, l'allestimento delle luminarie di Natale ad Aosta. Le prime luci natalizie sono state piazzate in via Losanna, piazza delle Porte Praetoriane e indicano l'accesso al Marché Vert Noel, che sarà inaugurato venerdì 23 novembre alle ore 18.

Nei prossimi giorni inizierà anche l'allestimento dell'albero di Natale 'tecnologico' in piazza Chanoux, e dei tradizionali nelle piazze Arco d'Agusto, Roncas e Salvadori; nel complesso gli addobbi saranno collocati in 35 fra vie e piazze e in sei rotonde.

Un quarto alberto di Natale sarà piazzato lungo la camminata del Teatro Romano, in occasione del Marché Vert Noël.

Nelle vie principali, ovvero via Aubert, via de Tillier, via Croce di Città, via Porta Pretoria, via Sant' Anselmo e via Martinet saranno essere allestite luci lampeggianti con soggetti tridimensionali, mentre nelle altre vie e piazze le luminarie saranno bidimensionali