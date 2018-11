La scarsa chiarezza dell’informazione sui vaccini lascia spazio a posizioni pericolose

Attualmente nel nostro Paese la copertura vaccinale in quasi tutte le regioni è inferiore al livello di sicurezza del 95% e molti cittadini, purtroppo, continuano a mostrarsi riluttante nei confronti di uno strumento che invece è fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione, soprattutto dei bambini che non possono essere vaccinati perché oncologici o immunodepressi. La crescente diffusione di posizioni contrarie ai vaccini è grave, come dimostra appunto l’epidemia scatenata nell’ospedale pediatrico del capoluogo pugliese proprio da una bambina figlia di una coppia “no- vax”.

Il Ministro Grillo ha dichiarato che è stata accelerata la predisposizione di un Piano per l’eliminazione del morbillo e che in proposito “non possiamo abbassare la guardia” ma è innegabile che, come abbiamo sottolineato più volte nei mesi scorsi, i cittadini abbiano ricevuto in proposito indicazioni a dir poco nebulose e confuse. La scarsa chiarezza delle informazioni ufficiali trasmesse agli utenti ha lasciato spazio alla diffusione di notizie non solo fantasiose e prive di basi scientifiche ma anche potenzialmente pericolose.

Altrettanto grave e irresponsabile, poi, è stata la parziale inversione di marcia del Governo sul decreto Lorenzin, che aveva subordinato l’iscrizione a scuola dei bambini alla somministrazione di alcuni vaccini obbligatori, che ha messo a rischio l’incolumità collettiva.

“E’ urgente andare oltre i facili annunci di propaganda politica e trovare una soluzione rapida ed efficace che tuteli l’inviolabile diritto alla salute dei cittadini e che scongiuri l’eventuale il ritorno di malattie già debellate” .

Considerando la gravità della situazione, vogliamo ribadire la necessità di attuare subito un Piano per l’eliminazione del morbillo e intervenire per garantire la massima copertura vaccinale in tutto il Paese.