Prorogato il protocollo di intesa tra Usl e Sovrintendenza agli studi per i farmaci a scuola

Il documento, che fa seguito ad una deliberazione della Giunta regionale del 2015 e al protocollo per il triennio 2016/2018, stabilisce - nella proroga valida tre anni - le linee guida per la definizione degli interventi in casi particolari, come le crisi convulsive o di asma acuta, shock anafilattico, diabete giovanile e altre situazioni concernenti bisogni sanitari specifici.

I genitori degli alunni che necessitano di assistenza (o chi ne eserciti la potestà genitoriale), allegando ai moduli predisposti dalla Sovrintendenza agli Studi la prescrizione del pediatra di libera scelta, del medico di Medicina generale o del medico specialista, potranno chiedere l’autorizzazione a somministrare personalmente i farmaci, accedendo alla sede della scuola oppure avranno facoltà di delegare il personale scolastico.

Il medico dovrà specificare l’assoluta necessità del farmaco, le modalità di somministrazione, la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario. Il Dirigente dell’istituto scolastico individuerà il personale disponibile e adeguatamente formato attraverso i corsi specifici organizzati dall’Azienda Usl e predisporrà, se necessario, le modalità per la custodia e la conservazione dei farmaci presso la sede della scuola.