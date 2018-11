Pollein: Possibile ingresso nei Vigili del fuoco volontari per 11 neomaggiorenni

"Oggi, raggiunta la maggiore età, siete cittadini a tutti gli effetti, e vi dovete assumere responsabilità civiche, diritti e doveri".

Così il sindaco di Pollein, Angelo Filippini, si è rivolto ai suoi compaesani 18enni ai quali, all'inizio dell'adunanza del Consiglio comunale, ha consegnato gli attestati di maturità civica.

I diciottenni sono: Ambra Aimar, Giovanni Avallone, Thierry Brocard, Nadir Fayad, Bartolo Daniel Iamonte, Camilla Longo, Samuel Machet, Beatrice Merivot, Mery Pont, Sabrina Serra e Carol Vaudan. Filippini ha colto l'occasione per informare i neomaggiorenni della possibilità di garantire un ricambio generazionale all’interno del gruppo dei volontari dei Vigili del fuoco di Pollein, accolta con entusiasmo da diversi 18enni.

Inoltre, il primo cittadino ha affermato che il Comune è al lavoro per istituire una Consulta dei giovani, un organo consultivo e propositivo che potrà fornire un sostegno al Consiglio e alla Giunta. Oltre alla pergamena, i giovani hanno ricevuto una chiavetta Usb contenente la Costituzione italiana e lo Statuto speciale della Valle d’Aosta.

Ipotesi senso unico stradale attorno alle scuole

Aperti i lavori del Consiglio comunale, i consiglieri di minoranza hanno presentato una mozione incentrata sulla creazione di un senso unico intorno al plesso scolastico del capoluogo. Secondo la minoranza, avrebbe un impatto positivo sulla viabilità e la sicurezza dei bambini che frequentano la zona.

Il primo cittadino ha risposto che, già nel 2016, in occasione della variazione al Bilancio relativa alla realizzazione del parcheggio in località Capoluogo, l’Amministrazione aveva segnalato l’intenzione di approfondire gli aspetti relativi alla viabilità nella zona. Il sindaco, dopo aver annunciato l’accoglimento della mozione, ha spiegato che, in primavera, sarà avviato un periodo di prova di un senso unico, in occasione degli interventi di sistemazione della cartellonista orizzontale. Messa ai voti, la mozione è stata accolta all’unanimità.