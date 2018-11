Aosta: Comune e Forrestgump VdA organizzano mercatino libro usato 'Re-Book'

Ente pubblico e associazione solidale insieme per un'iniziativa di alto valore sociale e culturale.

La Giunta comunale di Aosta ha accolto la proposta dell’associazione 'Forrestgump Vda onlus' per la realizzazione del secondo mercatino del libro usato 'Re-Book'.



L’iniziativa, la cui prima edizione si è tenuta lo scorso anno nel mese di ottobre, è volta alla rivalorizzazione dei libri donati dai privati alla Biblioteca di viale Europa che l’ente non ha potuto inserire nel catalogo del sistema bibliotecario valdostano perché obsoleti o fuori catalogo, e che, per questo motivo, sarebbero destinati al macero o donati a privati.



L’associazione – che si occupa di disabilità e lavoro realizzando attività finalizzate alla socializzazione e alla costruzione di opportunità lavorative per i disabili – realizzerà la seconda edizione del mercatino dall’11 al 15 dicembre all’interno nel Salone della Biblioteca di viale Europa. I cittadini potranno visionare ed eventualmente comprare i libri esposti, attraverso una libera offerta a partire da tre euro (libri per adulti) e un euro (libri per bambini), indipendentemente dal costo di copertina.



Il 50% del ricavato della vendita sarà destinato all’associazione per lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla buona riuscita dell’evento, mentre l’altro 50% servirà all’acquisto, da parte dell’associazione, di testi e/o abbonamento a periodici da donare al Comune.