Al via nuova campagna regionale antiviolenza

Prenderanno il via in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne celebrata ogni anno il 25 novembre, le iniziative relative alla Campagna antiviolenza 2018 organizzate dall'assessorato regionale della Sanità e in programma dal 16 novembre al 14 dicembre 2018 in Valle.

Il variegato programma sarà illustrato domani, giovedì 15 novembre alle ore 11 nel salone di Palazzo Darbelley, in via de Tillier ad Aosta, dall'assessora alla Sanità, Chantal Certan, dal Presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson, dall'assessore all’Istruzione e Cultura, Paolo Sammaritani, dal Commissario dell’Azienda Usl VdA, Angelo Michele Pescarmona, dal dirigente della Struttura Servizi alla persona Patrizia Scaglia e dai componenti il Forum regionale contro le molestie e la violenza di genere.

Saranno inoltre presenti i partner e i diversi soggetti territoriali aderenti alla Rete del 25 novembre che, a vario titolo, sono coinvolti nella Campagna antiviolenza 2018, tra cui anche i rappresentanti dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa “una panchina rossa contro il femminicidio”.