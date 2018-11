L'historicien et ècrivain Bernard Janin est dècedé; les condoléances du Président de la Région

Bernard Janin, auteur du renommé ouvrage 'Le Val d’Aoste, Traditions et renouveau', est décédé mardi 13 novémbre.

Au lendemain du décès de Janin, le Président de la Région Vallée d’Aoste, madame Nicoletta Spelgatti, a tenu à faire parvenir à son épouse, Nicole, un message de condoléances.

C'est avec émotion que j'ai appris la nouvelle du décès de votre mari, monsieur Bernard Janin.

Sur mon bureau, j'ai la dernière édition de 'Le Val d'Aoste, Tradition et Renouveau', aujourd'hui encore synthèse inégalée d'histoire, de culture et d'espoir.

La Vallée d'Aoste n'oubliera pas que c'est à sa passion pour l'univers alpin qu'elle doit l'un des portraits les plus profonds de sa réalité et une réflexion approfondie sur la façon dont son relief a contribué à forger la personnalité unique de ses habitants et leur ouverture à l'Europe.

Car ce que votre mari a apporté à la Vallée d'Aoste va sans aucun doute bien au-delà d'un simple intérêt académique: dans toutes ses collaborations (et je pense notamment à sa contribution, malheureusement méconnue, à l'établissement de l'Université de la Vallée d'Aoste), transparaissait l'amour qu'il portait à notre terre, même s'il était beaucoup trop lucide et rigoureux pour ne pas en saisir aussi les limites.

Né à Aix-les-Bains en 1932, Bernard Janin a publié à 16 ans ses premiers poèmes dans la presse locale ou des revues polyvalentes. En 1951, le jury du Goéland, présidé par Théophile Briant, lui décernait le prix Saint-Pol-Roux, attribué au meilleur poème. Puis, en 1953, il rassemblait une sélection de ses œuvres de jeunesse dans une plaquette intitulée Fontaine de l'exil, éditée par Pierre Seghers.

Géographe éminent, auteur d'une thèse de doctorat d'État, Le Val d'Aoste, tradition et renouveau (1968), suivie d'une centaine d'ouvrages et d'articles consacrés pour la majeure partie aux Alpes occidentales, sa carrière s'est déroulée presque entièrement à l'Université de Grenoble, entre recherche et enseignement.

Le Val d'Aoste, tradition et renouveau est le travail qui conclut les études sur la planification régionale. Résultat d'une exploration systématique du territoire de la Vallée d'Aoste, cette recherche reste aujourd'hui un texte fondamental de l'histoire culturelle et économique du Val d'Aoste.

Mais l’importance de ce livre va au-delà de la richesse des données et réside dans la proposition d’un modèle interprétatif de l’histoire économique et sociale à partir des conditions alternées de fermeture et d’ouverture, où les voies de communication et le climat, favorisant et interrompant les échanges internationaux, jouent un rôle central dans la conception des rythmes de la vie sociale et économique de la Vallée.