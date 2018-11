Cinema, musica e solidarietà; settimana intensa alla Cittadella dei Giovani

Sei appuntamenti all’insegna del grande cinema, suddivisi in tre momenti – con l’Aperitivo alle 19, l’introduzione tematica alle 20 e la proiezione vera e propria alle 20.30 –, per parlare di film in maniera “diversa”. Prenderà il via venerdì 16 novembre il cineforum gratuito organizzato in Cittadella dei Giovani da L’ennesima Associazione sul Cinema, realtà social che si appoggia su “L’ennesima pagina sul cinema”, nata nel 2012 e che oggi conta più di 10mila iscritti su Facebook.

La prima proiezione sarà centrata su “Midnight in Paris”, il film del 2011 del grande Woody Allen. Ad anticiparla, in Caffetteria, la presentazione dell’Associazione seguita dall’approfondimento “Teatro, Ciak: Un incontro tra sogno e realtà”. Domenica 18 novembre, dalle 17 alle 19.30, in Teatro, saranno invece protagoniste la musica e la solidarietà. L’Associazione Musicanostra si esibisce infatti nel Concerto di beneficenza “Musicanostra & Friends cantano le canzoni di Herman”, nato per raccogliere fondi – l’offerta è libera – per supportare finanziariamente la famiglia di Jonathan “Il Gabbiano Zolla” Cariati, il ragazzo che dal dicembre 2014, a seguito di un arresto cardiaco, si trova in stato vegetativo.

Al concerto, assieme all’ensemble Musicanostra, parteciperanno Philippe Milleret, Roberto Contardo, Pol&Tino, Gus Boemio e la Corale del Cral Cogne di Aosta, oltre alle “guest star” Marcella Pol, Elio Giulio, Liliana Nelva Stellio e Bobo Pernettaz. La settimana prossima, invece, “Zabardast” di Jérôme Tanon chiuderà il ciclo di proiezioni curate dallo Switshop Aosta dedicate al mondo dello snowboard, dello sci e della montagna.

Martedì 20 novembre alle 20, infatti, scopriremo l’incredibile diario di viaggio di Hélias Millerioux, Léo Taillefer, Pierre Frechou, Julien Nadiras, Jérôme Tanon, Yannick Graziani, Thomas Delfino e Zak Mills in Karakorum. Il team ha trascorso cinque settimane immerso nella “wilderness”, muovendosi in completa autonomia e regalandosi una grande esperienza di freeride, esplorazione e alpinismo.