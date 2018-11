Corso formazione Social Web Marketing Manager

L'iniziativa progettuale nasce con la finalità di realizzare un’iniziativa di formazione mirata all’acquisizione di competenze tecniche che siano concretamente in grado di offrire ai partecipanti il know-how necessario a favorire l’inserimento/il reinserimento all’interno del mercato del lavoro e che, parallelamente, possano rappresentare per i destinatari un investimento individuale in grado di portare verso la creazione di un progetto professionale di qualità, che sappia offrire continuità e spendibilità attuali e future.

Proprio nell’ottica di valorizzare il capitale umano tenendo conto delle costanti evoluzioni del mondo del lavoro e, parallelamente, del bisogno di innovazione del contesto regionale, il progetto si indirizza verso competenze tecniche legate alle ICT e all’utilizzo delle tecnologie del web e della comunicazione online in un’ottica di marketing e promozione. La figura professionale in esito scelta è quella del Social Web Marketing Manager, che si caratterizza, da un lato, per la sua grande trasversalità e, dall’altro, per la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo valdostano, che vede nel settore del terziario e in particolar modo e nelle PMI l’ossatura della propria economia.

Figura prof. di riferimento

La figura del Social Web Marketing Manager è in grado di mettere a sistema competenze più tecniche legate alla conoscenza delle principali piattaforme su cui sono realizzati siti e portali web, così da essere autonomo nella loro gestione in termini di aggiornamento delle informazioni e di creazione di nuovi contenuti, con le conoscenze del web marketing e della comunicazione online. Si tratta di un esperto in grado di comunicare e promuovere al meglio sul web l’azienda per cui lavora creando contenuti di qualità, elaborando strategie di comunicazione integrate e sapendo interagire direttamente con il proprio target attraverso tutti i principali canali di comunicazione online, con grande attenzione per i social network. Il web specialist sarà in grado di gestire tutte le principali mansioni riguardanti la presenza dell’azienda sul web: l’analisi strategica iniziale, la fase di pianificazione e calendarizzazione delle attività e la fase operativa di creazione dei contenuti e gestione/presidio/aggiornamento quotidiano degli strumenti aziendali (sito web, canali social).Parallelamente saranno fornite le competenze per realizzare esplicite attività di promozione mirata e campagne pubblicitarie online che saranno in grado di accompagnare e valorizzare specifiche attività aziendali.

Selezione

Attraverso la compilazione del test di ingresso, si valuterà la presenza dei prerequisiti da possedere per affrontare i contenuti oggetto dell'intero percorso formativo; i risultati consentiranno di fornire utili indicazioni sia al fine di operare la selezione sia per la pianificazione del percorso formativo da intraprendere ( scelta dei moduli di approfondimento o di integrazione). 2. Il colloquio individuale consentirà diverificare la reale motivazione alla frequenza e raccogliere utili indicazioni relative al bagaglio esperienziale , personale e professionale dell'utente; Il colloquio sarà condotto utilizzando in parte una griglia che consentirà di assegnare punteggi oggettivi in relazione ai criteri di selezione.

INFORMAZIONI: Consorzio CTI Via Stevenin, 13 11100 Aosta 0165361640

segreteria.cti@gmail.com www.ctiaosta.it