Confidi VdA avvia iniziative sostegno imprese creditrici Casino di St-Vincent

La Confidi Valle d’Aosta corre in aiuto dei propri soci che vantano crediti con il Casino di Saint-Vincent.

Il presidente di Confidi VdA, Pierre Noussan, ha infatti scritto a titolari delle imprese associate che "alla luce delle note difficoltà della Casa da gioco, ma soprattutto degli effetti negativi sulle aziende locali che operano o hanno operato con il Casinò, il nostro Confidi è pronto a valutare fin da subito forme di sostegno personalizzate" e dirette "a tutti i nostri associati che sono creditori nei confronti della Casinò de la Vallée Spa".

In relazione alla crisi del Casino, Noussan parla di "delicata fase," in cui "le aziende fornitrici vantano crediti commerciali che sono al momento inesigibili, nonché incerti sia in termini di tempistica di recupero che di percentuale di realizzo". Confidi valuta che il proprio supporto possa essere "un valido aiuto nei confronti delle suddette imprese studiando, caso per caso in collaborazione con le banche convenzionate, le modalità di intervento più consone", agendo in modo da "consentire alle aziende creditrici di affrontare con minor preoccupazione le difficoltà economico-finanziarie legate a questa vicenda e alle pesanti scadenze degli ultimi due mesi dell’anno".

L'invito agli associati Confidi VdA è di contattare il responsabile dell’ufficio fidi, Giorgio Mafrica, allo 0165-548588 "per concordare al più presto un appuntamento al fine di esaminare la situazione creditoria e studiare le forme di finanziamento più adatte alle singole esigenze".