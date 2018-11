Andiamo DIRITTI alle storie! Settimana nazionale Nati per Leggere

La Settimana nazionale Nati per Leggere è stata istituita per tutelare il diritto alle storie dei bambini e delle bambine. Ogni anno la settimana viene organizzata in concomitanza con il 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nati per Leggere ha deciso di sottolineare questa ricorrenza ricordandoci che le storie sono un’opportunità, un fondamentale mezzo di relazione e una fonte inesauribile di stimoli per i bambini.

La Valle d’Aosta aderisce a questa iniziativa fin dalla prima edizione, nel 2007. Nati per Leggere è un progetto che attualmente coinvolge l’Assessorato della Sanità, Salute, Politiche sociali e Formazione, l’Assessorato dell’Istruzione e Cultura e l’Azienda USL, con il sostegno di Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta onlus, alleati nella promozione della lettura ad alta voce in famiglia per bambini in età prescolare (dalla nascita a 6 anni). Proprio i bambini saranno i protagonisti della Settimana Nati per Leggere, coinvolti, insieme alle loro famiglie, nelle iniziative organizzate sul territorio. Istituzioni diverse (biblioteche, asili nido, garderie e tate familiari, operatori sanitari e pediatri di famiglia, volontari NpL) hanno collaborato per presentare un programma condiviso di iniziative il cui calendario è disponibile, nelle pagine dedicate, sul sito del Sistema Bibliotecario Valdostano e sul sito dell’Azienda USL:

http://biblio.regione.vda.it/<wbr></wbr>nati-per-leggere/

http://www.ausl.vda.it/<wbr></wbr>datapage.asp?id=674