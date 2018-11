Mercoledì Veg: Crostata con Nergi, piccoli frutti e mele sudate nel limone con crema pasticcera al limone del Garda

Ultimo appuntamento dedicato a Nergi per i Mercoledì Veg di Ortofruit Italia con le ricette codificate dai produttori e ristoratori selezionati da ilGolosario.it di Paolo Massobrio.

La proposta di questa settimana è firmata da Savino Poffa, chef patron della Trattoria Urbana Mangiafuoco di Brescia.

La sua personale interpretazione di Nergi è un dolce fresco e sontuoso (realizzato con il baby frutto fresco, disponibile fino a novembre nei supermercati). Ecco la ricetta!

Crostata con Nergi, piccoli frutti e mele sudate nel limone con crema pasticcera al limone del Garda

Ingredienti

Per guarnire:

200 gr di Nergi (1 confezione)

piccoli frutti

mele campanine

Per la frolla:

300gr farina 00

150 zucchero

120 burro

1 uovo intero

1 tuorlo

1 pizzico di sale

buccia grattugiata di un limone naturale

Per la crema pasticcera:

250gr di tuorli

125 di zucchero

un limone del Garda o naturale grattuggiato e spremuto

500ml di panna fresca

35gr amido di mais

Preparazione:

- Preparare la pasta frolla impastando tutti gli ingredienti velocemente e mettendo il composto a riposo per 30 minuti in frigorifero;

- Preparare la pasticcera con 250gr. di tuorli, 125 di zucchero, un limone del Garda o naturale grattuggiato e spremuto, 500ml di panna fresca, 35gr amido di mais;

- Sbucciare le mele e affettarle riporle un un piatto fondo con acqua e limone spremuto per inumidire la frutta coprirla con pellicola da microonde e passarla per 2 minuti alla massima potenza ne microonde, togliere scolare e riporre le fettine di mela sopra un panno, al raffreddamento si potranno arrotolare come dalla foto;

- Togliere la frolla dal frigorifero. Formare la frolla in una teglia da 32 cm cuocerla a 180 gradi per 35-40 minuti, coprendo il centro con un cerchio di cartaforno e fagioli secchi per creare lo spazio per mettere la crema;

- Comporre la crostata con la crema come base inserendo i piccoli il Nergi, i piccoli frutti e le mele;

- Decorare il tutto.

