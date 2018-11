Aosta: Al Teatro romano l’atmosfera del Natale aostano; dal 24 novembre ritorna il Marché Vert Noël

L’atmosfera del Natale si riappropria del sito archeologico del Teatro romano e torna la magia del Marché Vert Noël. Da sabato 24 novembre e fino al 6 gennaio 2019, nel cuore della città di Aosta, turisti e residenti potranno scoprire il villaggio alpino che ospita l’offerta del Natale aostano: nelle casette di legno saranno proposti i prodotti tipici dell’artigianato di tradizione e i sapori dell’enogastronomia valdostana, in primis la Fontina Dop.

I 48 chalet offriranno una grande vetrina alle eccellenze della Valle d’Aosta. Così come nelle piazzette e nelle stradine del piccolo villaggio vi saranno momenti di animazione: dagli atelier en plein air, che proporranno ai visitatori artigiani scultori e intagliatori all’opera, ai momenti di degustazione delle Fontine che si sono qualificate per il Modon d’or.

Suggestiva novità per l’offerta natalizia valdostana sarà l’Albero di Natale artistico realizzato dalla Chambre valdôtaine des entreprises et activités libérales con la sponsorizzazione della Banca di Credito Cooperativo della Valle d’Aosta, che dal 23 novembre al 6 gennaio offrirà ai visitatori la possibilità di entrare al suo interno per salire fino ai 9 metri di altezza e guardare piazza Chanoux da una prospettiva del tutto particolare.

La cerimonia d’inaugurazione, alla presenza delle Autorità regionali e comunali, si terrà venerdì 23 novembre, alle ore 17, con partenza da Piazza Chanoux, dove è prevista l’illuminazione dell’Albero, per proseguire all’interno dell’area archeologica del Teatro Romano di Via Porta Praetoria.

Dichiara la vicesindaco con delega alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, Antonella Marcoz: "Dopo dieci anni di continua crescita il 'fenomeno' Marché Vert Noël è entrato a pieno diritto tra gli eventi più apprezzati a livello nazionale nel panorama delle manifestazioni natalizie. Al di là dell’investimento promozionale attuato, le impressioni e i ricordi dei visitatori che si diffondono attraverso il 'passa parola' dei social rappresentano il nostro miglior biglietto da visita e la pubblicità ideale, confortandoci sulla bontà del percorso che stiamo seguendo. In questo senso, uno dei segreti alla base del successo del Marché è la sempre più stretta collaborazione con i partner pubblici e privati che quest’anno si allarga anche a ricomprendere, più in generale, il programma delle animazioni natalizie con l’avveniristico e suggestivo albero di Natale della Chambre Valdôtaine e il campo pratica di pattinaggio in piazza Chanoux. L’obiettivo è, come sempre, di rendere Aosta più bella e attraente per i suoi cittadini e anche a beneficio delle attività economiche e ricettive del territorio".

"A connotare il Natale valdostano è ancora una volta il Marché Vert Noël - evidenzia il Presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti – che attorno al Teatro romano riesce a creare un’atmosfera quasi magica, nella quale trovano espressione vari aspetti e vari elementi della nostra comunità, dal patrimonio storico e archeologico all’artigianato tradizionale, dalle corali alle nostre specialità enogastronomiche. Tutto questo è Valle d’Aosta, ed è quanto vogliamo far vivere ai turisti e ai visitatori che per il periodo natalizio scelgono la nostra regione come destinazione".

Il Marché Vert Noel – dichiara l’assessore al Turismo, Claudio Restano – è ormai un brand per l’offerta turistica natalizia della Valle d’Aosta. Con dieci edizioni al suo attivo, il mercatino al Teatro romano si inserisce appieno in quel circuito internazionale di viaggiatori e di agenzie di viaggi che scelgono il periodo di Natale per andare alla scoperta di proposte originali, dal sapore autentico. Il Marché Vert Noël è quindi per noi un prodotto promozionale ormai consolidato, che ci permette di lanciare tutta una serie di messaggi, che raccontano di una Valle d’Aosta terra di cultura, di una Valle d’Aosta terra di sapori e di una Valle d’Aosta terra di produzioni artigianali di qualità".

"Il Marché Vert rappresenta anche per l'assessorato delle Attività produttive una importante vetrina - spiega l'assessore Stefano Aggravi - che offre da un lato agli artigiani la possibilità di esprimersi dal vivo, mostrando in diretta le sapienti gesta dalle quali nascono non solo oggetti della tradizione, ma vere opere d’arte, e, dall’altro, è per molti piccoli commercianti l’opportunità per far conoscere le proprie produzioni legate alla tematica del Natale o ideali come oggetti da regalo. Salutiamo quindi con entusiasmo anche questa edizione dei mercatini che, in qualche modo, contribuiscono all’economia della regione e creano giusta sinergia tra gli enti territoriali".

"Anche il Natale - dichiara l’assessore regionale all'Istruzione e cultura, Paolo Sammaritani - è un’occasione per valorizzare i nostri beni culturali, a partire dal Teatro romano che ospita anche questa edizione del Marché Vert Noël e che si inserisce nel prezioso circuito del patrimonio architettonico valdostano, fatto di siti e castelli, lascito delle culture che hanno caratterizzato il passato del nostro territorio. Un passato che è possibile scoprire e rivivere attraverso le visite ai nostri beni, magari proprio nelle vacanze di Natale, con l’ausilio delle guide turistiche che diventano la voce narrante di questo patrimonio".

"Anche in questa edizione di Marché Vert Noël non poteva mancare il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura - dichiara l’assessore Elso Gerandin - che ne ha curato l’allestimento, proponendo una nuova connotazione dell’ambiente alpino, dando vita ad una suggestiva atmosfera. E credo che, con orgoglio e gratitudine, sia giusto ringraziare le squadre del Dipartimento risorse naturali che con passione, fantasia e professionalità ogni anno attorno al Teatro romano creano il villaggio alpino che ospita il mercatino. Così come credo sia doveroso ricordare il contributo che l’Assessorato offre nell’organizzazione dell’evento, curando gli aspetti legati alla promozione dei prodotti del territorio e, in particolare, della Fontina".

"Il Marché Vert Noel costituisce ormai uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il nostro comparto imprenditoriale - spiega Nicola Rosset, Presidente della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - al di là delle importanti ricadute economiche che è in grado di generare, esso è anche un’occasione unica per promuovere il sistema Valle d’Aosta nel suo complesso e per dare la possibilità alle nostre imprese di farsi conoscere ad un pubblico sempre più ampio favorendo il loro processo di internazionalizzazione. Per questo abbiamo voluto supportarne la promozione sul mercato Svizzero e su quello delle regioni limitrofe alla Valle d’Aosta e per la stessa ragione abbiamo cercato di garantire all’iniziativa un significativo valore aggiunto grazie alla realizzazione dell’Albero di Natale artistico di piazza Chanoux, esempio dell’eccellenza e delle capacità delle nostre imprese". Rosset ha annunciato anche di aver trovato uno sponsor per l'albero: la Banca di credito cooperativa valdostana-Bccv.

Il Marché Vert Noel apre al pubblico dal 24 novembre al 6 gennaio 2019

Orario di apertura: dal lunedì al giovedì 11 – 20

venerdì e domenica 10 – 20

sabato 10– 22

Aperture straordinarie:

venerdì 7 dicembre ore 10 – 22

da lunedì 24 dicembre a lunedì 31 dicembre apertura anticipata ore 10

martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio ore 16 – 20

sabato 5 gennaio ore 10 - 20

L’ingresso è gratuito.