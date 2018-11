Aosta: Asili nido Farfavola e Ape Luna chiudono a dicembre

Hanno tentato di resistere, di trovare soluzioni, ma alla fine il presidente Riccardo Jacquemod e i soci della Cooperativa La Sorgente si sono dovuti arrendere all'evidenza dei fatti. Il Comune di Aosta non sta più nelle spese e il 31 dicembre di quest'anno chiuderanno i battenti gli asili nido Farfavola e Ape Luna, servizi alla prima infanzia per per anni hanno accolto i bambini dei quartieri Cogne e Dora.

Non è certa, anzi è assolutamente incerta, la destinazione delle 12 operatrici che lavorano nelle due strutture e non è chiaro dove andranno i bimbi di oltre sessanta famiglie che sino ad oggi hanno potuto contare sull'assistenza quotidiana dei due asili.

Un duro colpo "per la Cooperativa La Sorgente – spiega Jacquemod in una nota – attiva continuativamente nei servizi alla prima infanzia del Comune di Aosta a partire dal 1996, quando è stata aperta la prima Garderie d’Enfance, il Gatto Blu".

E poi: "Nel dichiarare la nostra delusione per la mancanza di coraggio di questa amministrazione, vogliamo scusarci per i danni che l’interruzione dei servizi procura alle tante famiglie che in questo periodo hanno condiviso le sorti dei servizi (...) Anche se non sarà possibile mantenere le strutture aperte come avremmo voluto, siamo certi che nel corso del tempo le nostre ipotesi di lavoro si potranno affermare e saranno accolte anche ad Aosta, una città che ha smarrito il senso della sfida ma che saprà riprendersi il ruolo di capofila che le compete nella Regione e in Italia".