Iniziativa M5S, alberi piantati 'per il futuro' ad Aosta e a Chatillon

In occasione della Giornata nazionale degli Alberi, mercoledì 21 novembre, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle organizza in Valle "Alberi per il futuro", progetto nato nel 2015 che ad oggi ha permesso di piantare oltre 27.000 alberi in 72 comuni d'Italia.

In programma: sabato 17 novembre, alle 14, in piazza Plouves, ad Aosta, saranno piantate due 'cornus kousa', pianta originaria del Giappone; domenica 18, sempre alle 14, in via della Stazione, a Chatillon, saranno piantati tre aceri rossi e quattro sorbi.



"Il progetto - si legge in una nota - è nato nel 2015, tra Reggio Emilia e Milano, in occasione della Giornata nazionale dell'Albero: l'iniziativa entra subito nel cuore di Gianroberto Casaleggio che, nel dicembre di quell'anno, partecipò attivamente alla messa a dimora di 577 alberi nel capoluogo lombardo".



"Il progetto è promosso dal M5S ma è aperto a tutti - precisano i consiglieri regionali del gruppo, Mossa, Vesan, Nasso e Russo - e la piantumazione partecipata avviene senza bandiere o simboli politici. Gli alberi, come l'aria, sono patrimonio di tutti.

Ogni albero assorbe circa 15 kg di anidride carbonica, produce ossigeno per quasi 3 esseri umani, assorbe ozono e migliora il microclima. Creare boschi urbani è un toccasana per la biodiversità. Nelle aree urbane ripopolate di piante e alberi, la temperatura si abbatte naturalmente di 1-2 gradi".

"Piantare gli alberi - concludono - è una delle cose più importanti che possiamo fare per combattere l'inquinamento atmosferico e il riscaldamento globale. Chi pianta un albero mette radici nel domani".