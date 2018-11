OGGI martedì 13 novembre saint Brice

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Fino a giovedì 15 novembre

Roma

Assemblea generale straordinaria della C.E.I.

Domenica 18 novembre

Chiesa parrocchiale di Jovençan - ore 9.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 10.30

S. Cresime

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la festa delle Cantorie in onore di S. Cecilia

Lunedì 19 novembre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30-12.30

Partecipazione all'incontro di formazione permanete del clero

e riunione di Diaconi Permanenti

Seminario Maggiore - 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Martedì 20 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Curia Vescovile - ore 15.00

Riunione del Consigio diocesano per gli affari ecomonici

Aosta, Asilo Mgr Jourdain - ore 18.00

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Mercoledì 21 novembre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

Benedizione Abbaziale di Madre Maria Agnese Tagliabue o.s.b.

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 23 novembre

Châtillon, Istituto don Bosco - ore 18.00

Incontro/testimonianza con i genitori

Domenica 25 novembre

Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata - ore 10.30

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

Ordinazione diaconale di Luciano Bonino

Lunedì 26 - venerdì 30 novembre

Esercizi Spirituali per i Vescovi della C.E.P. a Spotorno (SV)

•Le Messager Valdotain celebra martedì 13 novembre saint Brice

La Chiesa onora San Brizio di Tours Vescovo

Nativo della Turenna, Brizio fu affidato a san Martino che lo portò con sé nel monastero di Marmoutier dove, completata l'educazione, emise i voti religiosi. Il suo carattere ribelle lo portò ad avversare il suo stesso maestro. Tuttavia nel 397 si trovò a succedergli sulla cattedra di Tours. Dopo trentatré anni di episcopato, uno scandalo ravvivò antichi malumori nei suoi confronti. Destituito, partì per Roma, lasciando il posto a Giustiniano e poi ad Armenzio, con la speranza di essere riabilitato dal papa. Rimase a Roma per sette anni e, riconosciuto finalmente innocente, tornò a Tours dove guidò la comunità locale ancora per sette anni. Edificò una modesta chiesa in onore di san Martino, nella quale depose il suo corpo, e cinque parrocchie nei villaggi di Clion, Brèches, Ruan, Rédoré, Chinon. Morì nel 444.

Il sole sorge alle ore 7,21 e tramonta alle ore 16,54.